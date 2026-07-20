Arabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la Umrah

El Ministerio de Hajj y Umrah de Arabia Saudita ha anunciado una novedad importante para quienes planean realizar la peregrinación de la Umrah. El país ha introducido ahora un visado de Umrah de entradas múltiples válido por un año. La nueva normativa permite a los peregrinos entrar varias veces en Arabia Saudita y planificar sus viajes con mayor comodidad.

Según las nuevas reglas, este visado es válido durante 365 días a partir de la fecha de emisión. Los titulares del visado pueden entrar en Arabia Saudita varias veces durante este periodo y tienen derecho a permanecer en el país un total de hasta 90 días.

La agencia de prensa saudí (SPA) informó que esta iniciativa se está llevando a cabo en el marco de la estrategia Saudi Vision 2030 del país y del Programa de Experiencia del Peregrino . El objetivo principal del proyecto es crear mejores condiciones para los peregrinos, mejorar la calidad de los servicios y ampliar el acceso a los servicios digitales.

De acuerdo con la nueva normativa, antes de cada viaje, los peregrinos deben adquirir un paquete de servicios de un proveedor autorizado a través de la plataforma Nusuk . Asimismo, para realizar la peregrinación de la Umrah, es obligatorio obtener un permiso especial a través de la aplicación móvil Nusuk .

El Ministerio ha indicado que el visado se suspende temporalmente tras cada visita, al salir del país. Se reactiva automáticamente una vez cumplidos los requisitos para el siguiente viaje.

Actualmente, este visado no es válido durante la temporada de Hajj, desde el primer día del mes de Dhu al-Qi'dah hasta el día 13 del mes de Dhu al-Hijjah.