Golpe de efecto en el mercado: Arsenal prepara 120 millones de euros por Yan Diomande

El Arsenal de Londres se ha visto obligado a cambiar radicalmente su estrategia en el mercado de fichajes de verano. Tras perder la carrera por Morgan Rogers, quien durante mucho tiempo fue visto como el objetivo principal, ante el Chelsea, los «Gunners» han centrado su atención en la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. Se espera que este traspaso no solo cambie la rivalidad entre los clubes londinenses, sino también el equilibrio de precios en el fútbol europeo. Así lo informa Goal.com reporta .

El equipo de Mikel Arteta estaba muy cerca de hacerse con los servicios del delantero del Aston Villa, Morgan Rogers, pero el Chelsea sorprendió al fichar al jugador por una cifra récord de 117 millones de libras esterlinas. Tras este revés, la directiva del Arsenal comenzó a considerar nuevos nombres para reforzar su línea de ataque. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, el club londinense ya ha contactado con los agentes de Yan Diomande.

Yan Diomande es actualmente considerado uno de los futbolistas jóvenes con más talento de Europa. El extremo de 19 años, miembro de la selección nacional de Costa de Marfil, ha atraído la atención de muchos grandes clubes gracias a sus brillantes actuaciones en la Bundesliga. Sin embargo, el RB Leipzig no quiere dejar salir a su activo más valioso a bajo precio. El club alemán exige al menos 120 millones de euros (aproximadamente 102 millones de libras) por el jugador.

Competencia feroz: Liverpool y PSG también están en la carrera

Para el Arsenal, completar este traspaso no será fácil. La razón es que equipos como el Liverpool y el Paris Saint-Germain (PSG) ya han avanzado mucho en la lucha por Diomande. Se dice que el club parisino ya ha acordado las condiciones personales con el jugador. El Liverpool, por su parte, ve en Diomande un sustituto digno para su línea de ataque que empieza a envejecer.

Fabrizio Romano comentó la situación en su canal de YouTube: «El Arsenal se ha puesto en contacto con los agentes de Diomande en los últimos días para explorar las posibilidades de cerrar el acuerdo. Perder a Morgan Rogers fue un gran golpe, ya que era su objetivo número uno. Ahora deben tomar decisiones rápidas según la situación del mercado».

Está claro que esta cadena de traspasos también será seguida con interés por los aficionados al fútbol. La disposición de equipos como el Arsenal a gastar sumas tan elevadas demuestra que la competencia en la Premier League será aún más intensa la próxima temporada. Si Diomande se traslada a Londres, podría convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia del club.

Por ahora, el PSG tiene la ventaja en las negociaciones, pero la intromisión del Arsenal podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mikel Arteta tiene como objetivo llevar el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel con la ayuda de este joven y veloz extremo. La forma en que se resuelva esta competencia «triangular» antes del cierre del mercado será el centro de atención de toda la comunidad futbolística.