El viaje en metro de Rayhon tras 25 años genera gran expectación en redes

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El viaje en metro de Rayhon tras 25 años genera gran expectación en redes

Rayhon Ganiyeva, una de las cantantes más queridas de Uzbekistán, ha captado la atención de sus fans con un nuevo vídeo que circula por las redes sociales. En él, la artista aparece tomando el metro por primera vez en muchos años.

En el vídeo, Rayhon menciona que ha pasado un cuarto de siglo desde la última vez que utilizó este medio de transporte. Las sinceras palabras de la cantante dejaron una grata impresión entre sus seguidores.

"Mirad, han pasado 25 años desde que tomé el metro, pero lo echaba de menos", dice Rayhon en el vídeo.

El clip se volvió viral rápidamente en las redes sociales, provocando numerosos comentarios. Los fans elogiaron la sencillez y autenticidad de la cantante, mientras compartían sus propios recuerdos relacionados con el metro.

UzbekistánRaihon GanievaInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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