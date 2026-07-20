Un repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famoso

Wang Jibin, un repartidor de 56 años que trabaja en China, ha recibido uno de los premios literarios más prestigiosos del país: el Premio de Literatura Lu Xun. Este éxito se logró gracias a sus poemas inspirados en la vida de un trabajador común.

El poemario de Wang titulado «Vuelo bajo» (Low Flight) fue galardonado. La obra describe de forma conmovedora las dificultades, el duro trabajo y las pruebas diarias de los repartidores. Curiosamente, algunos poemas fueron escritos por el autor en trozos de papel entre entregas de pedidos.

El premio Lu Xun lleva el nombre de uno de los escritores chinos más importantes del siglo XX, reconocido como el fundador de la literatura china moderna.

Wang Jibin comenzó su labor como repartidor alrededor de 2019. Sin embargo, desde mucho antes le interesaba la lectura y publicaba regularmente sus poemas y ensayos en redes sociales. En 2022, su poema «El hombre apresurado» se hizo viral. La obra se inspiró en un incidente en el que el repartidor estuvo horas dando vueltas debido a un cliente que proporcionó una dirección incorrecta.

En 2023, publicó su primer poemario titulado «El hombre apresurado: poemas de un repartidor de comida» . En 2024, se publicó su libro «Vuelo bajo» . Para preparar esta colección, el autor entrevistó a casi 200 repartidores para estudiar sus vidas y problemas.

Uno de los poemas atrajo la atención de los lectores con los siguientes versos:

«¿Quién dijo que desplegar las alas significa solo volar alto? Volar bajo también es volar».

A pesar de ganar el premio, Wang Jibin declaró que no tiene intención de dejar su trabajo de repartidor. Según él, no lo necesita financieramente, pero disfruta del entorno laboral, el cual le ayuda a mantenerse en buena forma física.

«Me gusta la vida sencilla. Ningún premio me cambiará», afirmó.

El éxito de Wang Jibin demostró una vez más que en China, los trabajadores manuales están logrando grandes éxitos en el ámbito literario. Anteriormente, el libro de memorias del ex repartidor Xu Anyan, «Entrego paquetes en Pekín» , se convirtió en un éxito de ventas, y el ensayo autobiográfico del trabajador migrante Fan Yusun causó un gran revuelo en todo el Internet chino.

Según los expertos, estas obras son fundamentales para transmitir a la sociedad, a través de la literatura, la vida, los sueños y los problemas cotidianos de millones de personas que trabajan en la gigantesca economía colaborativa del país.