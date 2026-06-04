Ulugbek Kodirov canta nuevo éxito en kazajo

El famoso cantante y actor Ulugbek Kodirov ha presentado su próxima novedad musical a sus fans. El artista está atrayendo la atención de los oyentes con una nueva pista de baile interpretada en kazajo.

La nueva canción combina el estilo musical moderno con melodías nacionales, dominada por un ambiente alegre y ritmos enérgicos. La canción rápidamente provocó discusiones entre los fans en las redes sociales.