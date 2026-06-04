Husanov podría ser un jugador adecuado para el estilo del Barça — Alex Roca

Alex Roca, director técnico de la academia del FC Barcelona en Kirguistán, compartió sus opiniones sobre la carrera del defensa de la selección de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, en una entrevista con Eurasia Football.

— Ha trabajado dentro del sistema del Barça. ¿Cree que Abduqodir Husanov, que actualmente juega bajo las órdenes de Guardiola, podría fichar por el Barcelona en el futuro?

— Para mí, Guardiola es un entrenador que cambió el fútbol. Durante su etapa en el Barcelona, transformó nuestra visión del juego y luego continuó con este estilo en otros clubes. Sus equipos juegan al máximo nivel.

Husanov posee cualidades clave que encajan con este estilo. Es fuerte, rápido, se mueve con eficiencia en el campo y puede jugar bajo presión. Este es un factor crucial para un defensa central moderno.

El Manchester City es uno de los clubes más fuertes del mundo. Hay alta competencia, juego rápido y grandes exigencias. Un jugador necesita tiempo y desarrollo mental para adaptarse. Tiene ese potencial. Ahora es importante cómo gestione este proceso.

— El camino de Husanov desde Uzbekistán hasta Inglaterra no fue fácil. No pudo demostrarse de inmediato y también tuvo problemas de salud. Luego llegaron los campeonatos de Bielorrusia y Francia, y ahora ha alcanzado el nivel del Manchester City. Es una gran historia, ¿no?

— Sí, el camino de Husanov es un ejemplo para toda la región. Si un futbolista uzbeko puede superar tales etapas, entonces otros también tienen oportunidades. Quizás los ojeadores presten ahora más atención a Asia Central.

Sin embargo, a este nivel no basta con ser solo fuerte y rápido. La comprensión del juego, la lectura de las situaciones y la toma de decisiones bajo presión también son muy importantes.

En el sistema de Guardiola, un defensa central no es solo un jugador que recupera el balón. Inicia los ataques, juega contra el pressing y ayuda a construir el juego colectivo. Si Husanov desarrolla estos aspectos, será aún más fuerte.

— Entonces, ¿un jugador así encaja en la filosofía del Barça?

— Sí. En el fútbol de Guardiola, la comprensión del juego, la toma rápida de decisiones, el manejo del balón, la posición corporal y el control del espacio son de gran importancia. Si un jugador desarrolla estas habilidades, puede alcanzar un nivel superior. Husanov tiene la base para ello; el resto depende del trabajo duro, el tiempo y la adaptación.