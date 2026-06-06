Habiendo establecido una gran dominación en el fútbol francés y europeo, con los trofeos actuales de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones de la UEFA en su museo, el Paris Saint-Germain ha tomado una decisión inesperada y firme durante la ventana de fichajes de verano. La dirección del gigante parisino ha bloqueado completamente el traspaso de dos centrocampistas portugueses, Vitinha y João Neves, que están actualmente en el centro de atención de los principales clubes del continente.

Mientras los insiders del fútbol europeo continúan difundiendo rumores, el club parisino ha anunciado que no venderá a sus jugadores clave por ninguna cantidad de dinero.

La campaña electoral de Florentino Pérez y la compostura del PSG

EN CONSECUENCIA, el prestigioso Mundo Deportivo informa de que el traspaso de estos talentosos intérpretes al Real Madrid es absolutamente imposible. Incluso si Florentino Pérez, el propietario del club madrileño, ofrece una suma astronómica de 150 millones de euros que sacude el mercado de fichajes, como prometió al público, los parisinos nunca aceptarán tal acuerdo.

Los insiders del club parisino son muy conscientes de los juegos políticos detrás de esta situación:

Juegos electorales: La dirección del PSG entiende que el interés del superclub madrileño está directamente relacionado con las elecciones presidenciales del Real Madrid en las que participa Florentino Pérez, más allá de los puros principios deportivos.

Postura de no injerencia: La parte parisina se niega rotundamente a actuar como intermediaria en estos procesos políticos internos en España y en la campaña electoral de Pérez a través de sus futbolistas.

Lealtad de los jugadores y planes del equipo parisino

Lo más importante es que el ambiente interno en la capital francesa es actualmente extremadamente estable y tranquilo. Según fuentes internas del club, ni Vitinha ni João Neves tienen deseo de abandonar el equipo o mudarse a Madrid.

Nombre del jugador Posición en el campo Decisión final de traspaso del club Vitinha Centrocampista central ¡No está a la venta! Completamente cerrado a negociaciones. João Neves Mediocentro defensivo ¡No está a la venta! Pieza clave del proyecto futuro del club.

Dado que los propios jugadores están felices en la plantilla actual del campeón, la dirección del PSG no está preocupada en absoluto por posibles ataques financieros o solicitudes oficiales de 150 millones de euros por parte del Real.

Contexto de fondo: Las guerras de traspasos entre el PSG y el Real Madrid siempre han estado en el punto de mira del mundo del fútbol. Tras el traspaso de Kylian Mbappé, los parisinos muestran claramente que no tienen intención de perder fácilmente a sus estrellas ante el gigante madrileño. Especialmente en un momento en que el equipo ha triunfado en la Liga de Campeones de la UEFA, retener a figuras centrales como Vitinha y Neves sirve como base para las futuras nuevas victorias del club.

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