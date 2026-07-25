Elon Musk explicó por qué SpaceX utiliza acero para el cuerpo de Starship

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Elon Musk explicó por qué SpaceX utiliza acero para el cuerpo de Starship

El fundador de SpaceX, Elon Musk, conocido por sus ambiciones en la conquista espacial, explicó por qué la compañía abandonó la fibra de carbono en favor del acero inoxidable para la construcción de la nave Starship. Esta decisión sirvió no solo como una medida de ahorro económico, sino también como una solución de ingeniería crucial que garantiza la durabilidad de la nave en condiciones extremas, informa Ixbt.com informa .

Según Musk, los materiales compuestos de carbono modernos siguen siendo muy costosos. Actualmente, un kilogramo cuesta alrededor de 130 dólares y el volumen de producción es limitado. Según ixbt.com, trabajar con tales materiales plantea grandes dificultades en la producción en masa de una nave espacial.

Factores de ingeniería y durabilidad

Otra desventaja de la fibra de carbono es su complejidad al trabajar con componentes de combustible criogénico, en particular oxígeno líquido. También se ha descubierto que este material no puede soportar las temperaturas extremadamente altas que se producen durante la reentrada del vehículo en la atmósfera, con el consiguiente riesgo de desintegración estructural.

El acero inoxidable, por el contrario, mantiene su resistencia incluso a temperaturas extremadamente bajas. Es mucho más barato de producir, fácil de mecanizar y soporta bien las cargas térmicas durante la reentrada atmosférica. Precisamente estas características permitieron a SpaceX acelerar la creación de prototipos de Starship y avanzar antes a los procesos de prueba.

Elon Musk elogió la capa de protección térmica en la última versión de Starship, destacando que la nave se ve actualmente "increíble". Cabe recordar que durante el vuelo de prueba Flight 13, Starship amerizó con éxito en el océano Índico y mantuvo por primera vez su integridad completa durante el regreso.

Asimismo, el ingeniero de SpaceX Michael Nicholls compartió novedades sobre otros proyectos de la compañía. Según sus palabras, una etapa importante de la inspección de los 20 satélites de la constelación Starlink V3 ha concluido con éxito. Esto demuestra que los proyectos en las áreas de Starlink y AI también se están desarrollando rápidamente.

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Abror Shuhratov
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