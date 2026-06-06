Mbappé quiere jugar contra Ronaldo y Neymar en el Mundial

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, habló sobre los rivales que podrían ser más interesantes para él antes de la Copa del Mundo. El líder del fútbol francés expresó abiertamente su deseo de enfrentarse a Cristiano Ronaldo y Neymar en el torneo.

En una entrevista con Sorare, Mbappé enfatizó que chocar con dos estrellas que han dejado una gran huella en el fútbol mundial en el escenario de la Copa del Mundo es de especial interés para él. En su opinión, este torneo podría ser el último Mundial para Ronaldo y Neymar.

«Quiero jugar contra Ronaldo y Neymar en la Copa del Mundo. Este será su último Mundial», dijo Kylian Mbappé.

Es natural que estas palabras generen gran intriga entre los aficionados al fútbol. Porque Ronaldo y Neymar son de los jugadores más comentados de la última década, inspirando a millones de fans y escribiendo su propia historia en los grandes escenarios. Mbappé, como una de las estrellas más brillantes de la generación actual, quiere enfrentarse a ellos una vez más en un gran torneo.

La Copa del Mundo siempre ha tenido una importancia especial para Cristiano Ronaldo. Aunque la estrella portuguesa ha conquistado casi todas las cumbres durante su carrera, el trofeo del Mundial sigue siendo uno de los mayores sueños de su trayectoria. Si este es realmente su último Mundial, Portugal abordará claramente cada partido con máxima ilusión.

La situación es similar para Neymar. Reconocido durante años como uno de los jugadores más talentosos de su generación, el atacante es uno de los líderes de la selección de Brasil. Sin embargo, el título mundial aún no le ha sido concedido. Por lo tanto, el torneo, visto como su última oportunidad, será de especial interés para los aficionados.

Se percibe que Mbappé ve el partido contra estas dos estrellas no solo como competencia, sino como parte de la gran historia del fútbol. Su generación ha tomado ahora el escenario principal del fútbol. Ronaldo y Neymar son nombres que definieron una era. Por lo tanto, su enfrentamiento también tendrá un significado simbólico.

La selección francesa es considerada una de las favoritas en la Copa del Mundo nuevamente. El equipo liderado por Mbappé posee velocidad, técnica, experiencia y profundidad de plantilla. Francia es siempre un rival peligroso en los grandes torneos, y se esperan altos resultados de ellos esta vez también.

Recordemos que la selección francesa está en el Grupo I de la fase de grupos de la Copa del Mundo. En este cuarteto, los franceses se enfrentarán a las selecciones de Senegal, Irak y Noruega. A primera vista, Francia parece la favorita del grupo, pero ningún rival puede ser subestimado en el Mundial.

Senegal es peligroso por su fuerza física, velocidad y la combatividad característica del fútbol africano. La selección de Irak claramente desplegará toda su fuerza para destacarse en un gran torneo. Noruega, con su disciplina y orden característicos del fútbol europeo, y sus peligrosos ejecutivos en ataque, puede causar problemas a cualquier rival.

Si Francia supera el grupo con éxito, podría surgir la posibilidad de enfrentarse a Portugal o Brasil en las siguientes rondas. Esto es exactamente lo que sueña Mbappé: saltar al campo contra Ronaldo o Neymar en un gran escenario, en un gran partido, para la gran historia.

Estos partidos hacen que el fútbol sea aún más atractivo. Por un lado, estrellas que podrían estar jugando uno de sus últimos grandes torneos; por el otro, uno de los delanteros más fuertes de la era actual. Estos enfrentamientos pueden convertirse en una verdadera fiesta del fútbol para los aficionados.

Las palabras de Mbappé muestran que se prepara para la Copa del Mundo no solo por el trofeo, sino también por batallas históricas, grandes rivales y momentos inolvidables. El deseo de jugar contra Ronaldo y Neymar demuestra una vez más su respeto por el fútbol y su sed de competencia.

Ahora todo depende de los resultados en el campo. Francia debe salir de su grupo, y Portugal y Brasil también deben continuar su camino con éxito. Entonces, uno de los súper enfrentamientos soñados por Mbappé podría hacerse realidad.

En el fútbol, a veces el relevo generacional se manifiesta en un solo partido. Si Mbappé juega contra Ronaldo o Neymar, no será un partido ordinario, sino el encuentro de una era con una nueva era en el gran escenario.