Newcastle United ficha al portero pretendido por Real Madrid y Chelsea

Newcastle United ha alcanzado un acuerdo para el traspaso del portero del Stade de Reims, Ewen Jaouen. Los "Magpies" gastarán 28,5 millones de euros en el talento de 20 años. Según los informes, el futbolista ha firmado un contrato de cuatro años con el equipo de Eddie Howe y se mudará a St James' Park durante la ventana de fichajes de verano. Así lo reporta Goal.com informe .

Este traspaso es una gran victoria para los ojeadores del Newcastle United, ya que grandes clubes como Chelsea y Real Madrid también competían por el joven portero. Ewen Jaouen había visitado anteriormente la base de entrenamiento del Chelsea, mientras que el Real Madrid lo veía como un sucesor a largo plazo de Thibaut Courtois.

Nick Pope, actualmente el portero titular del equipo, cumplirá 34 años en abril. Aunque sigue siendo una parte clave de los planes de Eddie Howe, el club buscaba encontrar una alternativa más joven para ganar experiencia bajo su dirección. Por lo tanto, Newcastle United decidió no hacer permanente el préstamo de Aaron Ramsdale.

A pesar de su juventud, Ewen Jaouen tiene una gran experiencia. Durante la temporada 2024-25, jugó cedido en el Dunkerque, desempeñando un papel clave en el camino de su equipo hasta las semifinales de la Copa de Francia. Tras regresar al Reims, se convirtió en el portero titular y atrajo la atención de muchos expertos con sus actuaciones fiables.