Rodri recuerda sus días jugando bajo las órdenes de Guardiola

Rodri, uno de los centrocampistas más fuertes e inteligentes del fútbol europeo y el verdadero corazón tanto del Manchester City como de la selección nacional de España, recordó su glorioso camino junto a su querido mentor Josep Guardiola. El famoso periódico español AS publicó una entrevista en la que el habilidoso futbolista habló sinceramente sobre los momentos más inolvidables e históricos de su carrera.

Según Rodri, la victoria en la Liga de Campeones de la UEFA se ha convertido en uno de los hitos más importantes no solo para el club, sino también en su vida personal.

Final inolvidable en Estambul y el trofeo soñado

El mundo del fútbol recuerda bien que en el partido final de la temporada 2022/2023, el Manchester City se enfrentó al Inter de Milán y ganó 1-0, levantando el trofeo de la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Rodri fue el autor del único y dorado gol de ese partido.

Al hablar de este gran éxito, el futbolista reconoció especialmente el esfuerzo de todo el equipo:

Triunfo tan esperado: "Considerando lo importante que es la Liga de Campeones para el club y lo preciado que es para mí ese gol inolvidable, fue un día muy especial. Sin embargo, me gustaría destacar especialmente a todo nuestro equipo. Durante varios años, debido a varias razones, mala suerte y dificultades, no pudimos ganar este trofeo. Aunque, en mi opinión, merecíamos alcanzarlo mucho antes."

Conversación con Pep: "A pesar de todo, logramos convertirnos en un equipo unido capaz de superar cualquier obstáculo. Todavía recuerdo haber tenido una larga conversación con Pep después de esa final sobre lo difícil que fue conquistar esta cima. Fueron momentos realmente felices."

La influencia de Guardiola: Cualidades deportivas y humanas

En su entrevista, Rodri reveló que Pep Guardiola no es solo un gran táctico, sino también una persona maravillosa. Distinguió dos aspectos principales de la influencia de su mentor en él:

Puntos fuertes de Guardiola Valoración y opinión de Rodri Espíritu deportivo y carácter Es una persona con un carácter fuerte claramente distintivo y un espíritu de lucha deportivo que nunca se rinde. Se puede aprender mucho de él fuera del fútbol también. Altas cualidades humanas Siempre pone los intereses del equipo en primer lugar y sabe cómo sacar el máximo provecho de un jugador. Lo más importante es que, como persona, encuentra el momento adecuado: siempre atesora y recuerda a los jugadores que han dejado el equipo. Estas cualidades dicen mucho sobre él.

Análisis de contexto: Las confesiones sinceras de Rodri demuestran una vez más el alto nivel del ambiente dentro del Manchester City. Josep Guardiola no es solo una máquina de ganar trofeos, sino también un gran psicólogo que puede encontrar un camino al corazón de cada futbolista. El gol de Rodri en la final cambió para siempre la historia de los 'Citizens', y es evidente que un fuerte puente de confianza entre el entrenador y el jugador estaba en la base de este éxito. Guardiola se ha convertido realmente en una figura que ha dejado una huella imborrable y especial en la carrera de su pupilo.

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