Los preparativos para la nueva temporada del fútbol europeo y los esfuerzos por reforzar la plantilla ya están en marcha. La batalla de fichajes entre los gigantes de la Premier League inglesa entra cada día en una nueva fase. Esta vez, el foco está puesto en Savio, el talentoso y ágil extremo brasileño del Manchester City. Según las últimas informaciones de O Globo , una prestigiosa y fiable publicación deportiva brasileña, el joven extremo está muy cerca de comenzar su carrera en el club londinense Tottenham Hotspur.

El gran cambio en el banquillo de los Spurs fue el factor principal que puso este fichaje en la agenda.

El factor De Zerbi y las negociaciones iniciales

Roberto De Zerbi, nombrado nuevo entrenador principal del club londinense, ha comenzado una reestructuración profunda del equipo. El especialista italiano, defensor de un fútbol ofensivo y atractivo, ha elegido a Savio como uno de los principales objetivos de transferencia presentados a la directiva del Tottenham.

Las negociaciones iniciales entre los representantes de ambas partes ya han comenzado, y el proceso avanza de manera constante. Sin embargo, está claro que este acuerdo no será fácil financieramente:

El precio de los Citizens: Según los expertos del mercado de fichajes, la directiva del Manchester City no quiere desprenderse fácilmente de su jugador de 22 años y exige al menos 70 millones de euros por él.

El deseo del jugador: Lo más importante es que el propio Savio no se opone a mudarse al club londinense. Fuentes informan de que el jugador brasileño está cansado de permanecer en el banquillo bajo las órdenes de Pep Guardiola y está dispuesto a unirse a los Spurs para asegurar un puesto regular en el once inicial y obtener minutos de juego constantes.

Las estadísticas de Savio en la temporada completada

El rendimiento del extremo brasileño con el Manchester City en la concluida temporada 2025-2026 demuestra su alto potencial. Sus estadísticas se reflejan en la siguiente tabla especialmente integrada:

Tipo de indicador Resultado de la temporada Estado actual del contrato Total de partidos 36 partidos Participó activamente, entrando principalmente desde el banquillo en todas las competiciones. Goles marcados 4 goles Logró encontrar la red en momentos cruciales. Asistencias 3 asistencias Ayudó a crear ocasiones de gol para sus compañeros. Compromiso actual Hasta 2031 Tiene un contrato a largo plazo con los Citizens, lo que asegura un precio de transferencia elevado.

Análisis de contexto: El nombramiento de Roberto De Zerbi como entrenador del Tottenham es un gran logro para el club londinense. El especialista italiano ha demostrado prácticamente en el Brighton cómo convertir a jóvenes talentos en estrellas de nivel mundial. Un jugador técnicamente fuerte y rápido como Savio es un candidato ideal para la táctica ofensiva de De Zerbi. Para el brasileño, que está obteniendo pocos minutos debido a la competencia en la plantilla de Pep Guardiola, el Tottenham podría convertirse en una nueva plataforma de despegue. Es cierto que 70 millones de euros no es una cantidad pequeña, pero si el club londinense aspira a lo más alto la próxima temporada, no debería dudar en invertir en tal fichaje. Estaremos atentos; las negociaciones prometen ser uno de los eventos más emocionantes del verano.

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