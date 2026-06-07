Savio podría continuar su carrera en el Tottenham Hotspur

·45·Deportes
Savio podría continuar su carrera en el Tottenham Hotspur

Los preparativos para la nueva temporada del fútbol europeo y los esfuerzos por reforzar la plantilla ya están en marcha. La batalla de fichajes entre los gigantes de la Premier League inglesa entra cada día en una nueva fase. Esta vez, el foco está puesto en Savio, el talentoso y ágil extremo brasileño del Manchester City. Según las últimas informaciones de O Globo , una prestigiosa y fiable publicación deportiva brasileña, el joven extremo está muy cerca de comenzar su carrera en el club londinense Tottenham Hotspur.

El gran cambio en el banquillo de los Spurs fue el factor principal que puso este fichaje en la agenda.

El factor De Zerbi y las negociaciones iniciales

Roberto De Zerbi, nombrado nuevo entrenador principal del club londinense, ha comenzado una reestructuración profunda del equipo. El especialista italiano, defensor de un fútbol ofensivo y atractivo, ha elegido a Savio como uno de los principales objetivos de transferencia presentados a la directiva del Tottenham.

Las negociaciones iniciales entre los representantes de ambas partes ya han comenzado, y el proceso avanza de manera constante. Sin embargo, está claro que este acuerdo no será fácil financieramente:

  • El precio de los Citizens: Según los expertos del mercado de fichajes, la directiva del Manchester City no quiere desprenderse fácilmente de su jugador de 22 años y exige al menos 70 millones de euros por él.

  • El deseo del jugador: Lo más importante es que el propio Savio no se opone a mudarse al club londinense. Fuentes informan de que el jugador brasileño está cansado de permanecer en el banquillo bajo las órdenes de Pep Guardiola y está dispuesto a unirse a los Spurs para asegurar un puesto regular en el once inicial y obtener minutos de juego constantes.

Las estadísticas de Savio en la temporada completada

El rendimiento del extremo brasileño con el Manchester City en la concluida temporada 2025-2026 demuestra su alto potencial. Sus estadísticas se reflejan en la siguiente tabla especialmente integrada:

Tipo de indicador

Resultado de la temporada

Estado actual del contrato

Total de partidos

36 partidos

Participó activamente, entrando principalmente desde el banquillo en todas las competiciones.

Goles marcados

4 goles

Logró encontrar la red en momentos cruciales.

Asistencias

3 asistencias

Ayudó a crear ocasiones de gol para sus compañeros.

Compromiso actual

Hasta 2031

Tiene un contrato a largo plazo con los Citizens, lo que asegura un precio de transferencia elevado.

Análisis de contexto: El nombramiento de Roberto De Zerbi como entrenador del Tottenham es un gran logro para el club londinense. El especialista italiano ha demostrado prácticamente en el Brighton cómo convertir a jóvenes talentos en estrellas de nivel mundial. Un jugador técnicamente fuerte y rápido como Savio es un candidato ideal para la táctica ofensiva de De Zerbi. Para el brasileño, que está obteniendo pocos minutos debido a la competencia en la plantilla de Pep Guardiola, el Tottenham podría convertirse en una nueva plataforma de despegue. Es cierto que 70 millones de euros no es una cantidad pequeña, pero si el club londinense aspira a lo más alto la próxima temporada, no debería dudar en invertir en tal fichaje. Estaremos atentos; las negociaciones prometen ser uno de los eventos más emocionantes del verano.

¡Sigue siempre con nosotros en las páginas de Zamin las noticias de fichajes más sensacionales de la Premier League inglesa, las exclusivas de los bastidores del Tottenham y el Manchester City, y los artículos más candentes sobre el fútbol mundial!

SavioTottenhamManchester CityRoberto De ZerbiPep Guardiola
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Chelsea presenta oferta récord por la joven estrella suecaChelsea presenta oferta récord por la joven estrella suecaHoy, 08:38Arsenal considera a Morgan Gibbs-White para reforzar el ataqueArsenal considera a Morgan Gibbs-White para reforzar el ataqueHoy, 08:34Michael Olise podría continuar su carrera en el Real MadridMichael Olise podría continuar su carrera en el Real MadridHoy, 08:23Gigante de la Premier League podría arrebatar al objetivo del Bayern MúnichGigante de la Premier League podría arrebatar al objetivo del Bayern MúnichHoy, 08:18Enzo Fernández quiere continuar su carrera en el Real MadridEnzo Fernández quiere continuar su carrera en el Real MadridHoy, 08:07Rafael Leão podría perderse el partido inaugural de la Copa del MundoRafael Leão podría perderse el partido inaugural de la Copa del MundoHoy, 07:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)