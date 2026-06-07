Ronaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporte

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Ronaldo establece un récord financiero sin precedentes en la historia del deporte

¡Cristiano Ronaldo, la leyenda del fútbol mundial y el héroe querido de millones, no se cansa de romper récords dentro y fuera del campo! La leyenda viviente del club saudí Al-Nassr y de la selección nacional de Portugal ha conquistado una cima financiera nunca antes alcanzada en el mundo del deporte. La estrella portuguesa, uno de los atletas más famosos y exitosos de la Tierra, ha abierto una nueva página en la historia con sus ingresos netos acumulados.

Puede conocer en detalle este récord que ha sacudido a la comunidad deportiva mundial, las cifras financieras de estos dos grandes genios y la composición de los grupos de la próxima Copa del Mundo a través de la tabla integrada especial a continuación.

INGRESOS DE DOS GRANDES GENIOS Y GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Estrella del fútbol

Ingresos totales de la carrera

Rivales en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo


(41 años, Al-Nassr)

Por primera vez en la historia del deporte, las ganancias totales superaron los 2 mil millones de dólares y actualmente ascienden a 2.1 mil millones de dólares.

En el grupo donde está ubicado Portugal Uzbekistán, Colombia y la selección de la RD del Congo.

Lionel Messi


(Actual Campeón del Mundo)

Los ingresos totales de su carrera ascienden a aproximadamente 1.1 mil millones de dólares .

Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos.

Estas cifras demuestran una vez más claramente que Ronaldo no es solo un gran futbolista, sino también la marca más valiosa del mundo con una inmensa influencia.

Enfrentamientos históricos antes de la Copa del Mundo

Ronaldo, de 41 años, y su eterno rival Lionel Messi están a punto de regalar a los aficionados al fútbol momentos mágicos una vez más. Ambas leyendas representarán a sus países en la próxima Copa del Mundo de 2026. Este torneo tiene una importancia inmensa para los aficionados de nuestro país, ya que Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, está en el mismo grupo que nuestra selección nacional. ¡Es indudable que el enfrentamiento de nuestros jugadores contra los portugueses, junto con Colombia y la RD del Congo, se convertirá en uno de los eventos más inolvidables en la historia del fútbol uzbeko!

Análisis de Zamin: La fama de 2.1 mil millones de dólares de Cristiano Ronaldo no cayó del cielo. Detrás de estas cifras hay un trabajo incansable, una voluntad de hierro, una disciplina estricta y un amor infinito por el fútbol. Mientras muchos esperaban que se retirara debido a su edad, él volvió a dejar al mundo boquiabierto. Lo más emocionante es que nuestros jugadores uzbekos se enfrentarán pronto en el campo verde a este gran futbolista multimillonario. Ver a Eldor Shomurodov, Abduqodir Khusanov y nuestras otras estrellas jugar contra Ronaldo nos emociona a todos. Deseamos suerte a ambas grandes leyendas en el Mundial, pero nuestros corazones laten siempre con Uzbekistán. ¡Adelante, hijos de la Patria!

¡Manténgase al día con Zamin para seguir los últimos detalles de la Copa del Mundo, los nuevos récords de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y las novedades diarias de nuestra selección nacional!

Cristiano RonaldoAl-NassrPortugalLionel MessiArgentina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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