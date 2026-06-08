La leyenda del Real Madrid Jose Mourinho se une al cuerpo técnico

Tras que Florentino Perez ganara las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el 65% de los votos, Jose Mourinho comenzó a dar forma a una nueva era en el club. El especialista portugués busca reforzar su cuerpo técnico trayendo de vuelta a un antiguo guerrero bien conocido por él al Santiago Bernabeu. La victoria de Perez allanó el camino para el regreso de Mourinho, ya que tenía un acuerdo previo para dirigir el equipo según los resultados electorales. Según Goal.com informa .

Mientras el club busca poner fin a una racha de dos años sin títulos, Jose Mourinho ya está activo en el mercado de fichajes. Según los informes, planea incorporar a jugadores como Ibrahima Konate y Denzel Dumfries. Sin embargo, se espera que su nombramiento más importante sea fuera del campo, ya que el entrenador quiere tener a su lado a alguien que entienda bien el ADN del club.

Según la prensa deportiva, la primera gran incorporación al staff de Mourinho será el legendario defensa Pepe. El jugador de 43 años, que terminó su carrera profesional en 2024, está listo para dar sus primeros pasos como entrenador en el club donde jugó durante diez años. Es recordado como uno de los «soldados» más leales de Jose Mourinho durante su etapa en Madrid entre 2010 y 2013.

Se espera que el exmiembro de la selección de Portugal sirva como puente perfecto entre el vestuario y la directiva. Aunque anteriormente se consideró a Alvaro Arbeloa para este rol, la elección final recayó en Pepe. Pepe disputó 334 partidos con el Real Madrid, ganando numerosos trofeos, incluida la Liga de Campeones.

La carrera de Pepe en Madrid estuvo marcada no solo por su alta calidad defensiva, sino también por situaciones muy emocionales y controvertidas. No obstante, se espera que su amplia experiencia y lealtad al club sean factores decisivos en el nuevo proyecto de Mourinho. Ahora tendrá la oportunidad de transmitir su experiencia a los jóvenes defensas.