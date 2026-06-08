Antonio Rüdiger renueva su contrato con el Real Madrid

A pesar de las críticas que rodean al defensa alemán Antonio Rüdiger, está cerca de continuar su asociación con el Real Madrid. El jugador compartió una foto con el presidente del club, Florentino Pérez, en las redes sociales, insinuando la firma de un nuevo acuerdo. Se espera que el central de 33 años, cuyo contrato actual está a punto de expirar, permanezca en Madrid una temporada más. Según Goal.com informa .

Se están produciendo grandes cambios en el club. Según los informes, el Real Madrid está trabajando en los fichajes del defensa del Liverpool Ibrahima Konaté y del jugador del Inter Denzel Dumfries para reforzar la plantilla. Además, los rumores sobre el regreso de José Mourinho al banquillo están caldeando el ambiente alrededor del equipo.

Mientras el estilo de juego y el comportamiento en el campo de Antonio Rüdiger son duramente criticados en Alemania, el exfutbolista Jermaine Jones salió en su defensa. Jones enfatizó que los jugadores con carácter como Rüdiger son cruciales tanto para el club como para la selección nacional.

"Respeto a Lothar Matthäus, pero no estoy de acuerdo con él en el asunto de Rüdiger. Antonio es un pilar del Real Madrid y de la selección. Es incorrecto juzgarlo solo por situaciones aisladas", declaró Jones. En su opinión, el estilo de juego agresivo del defensa a menudo se interpreta mal.