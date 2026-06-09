La Copa Mundial 2026 será la más grande de la historia

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La Copa Mundial 2026 será la más grande de la historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por EE. UU., Canadá y México, se celebrará como el torneo más grande de la historia.

Por primera vez, 48 selecciones nacionales participarán en el Mundial. Esto marca la mayor expansión en la historia del torneo.

La primera Copa Mundial se celebró en 1930, con 13 equipos participantes.

El número de participantes alcanzó los 16 en los torneos de 1934 y 1938. En el Mundial de 1950, 13 selecciones nacionales saltaron al campo.

Desde 1954 hasta 1978, las Copas Mundiales se disputaron con 16 equipos participantes.

En 1982, el formato del torneo cambió, aumentando el número de participantes a 24. Este formato se mantuvo hasta 1994.

A partir de 1998, 32 selecciones nacionales participaron en el Mundial. Este formato se aplicó durante siete campeonatos consecutivos.

En el torneo de 2026, el número de participantes se ha aumentado nuevamente a 48.

El nuevo formato permite que más países participen en la Copa Mundial. Además, se espera un aumento significativo en el número de partidos y el nivel de competencia.

Cabe destacar que la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la Copa Mundial por primera vez en su historia y participará en el Mundial de 2026.

La Copa Mundial 2026 será la más grande de la historia

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Nodirbek Razzokov
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