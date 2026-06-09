El Bayern listo para rechazar al Real Madrid por Michael Olise

El club muniqués del Bayern ha puesto fin a los rumores de traspaso en torno a su estrella lateral Michael Olise. El gigante de la Bundesliga anunció que no tiene intención de vender al futbolista francés y que rechazará firmemente cualquier oferta del Real Madrid este verano. Según Goal.com informa .

Según el periodista Florian Plettenberg, los rumores de que Florentino Pérez estaba preparando un paquete de 150 millones de euros para este traspaso aún no han tomado forma oficial. Sin embargo, la directiva del Bayern ha declarado que está dispuesta a rechazar inmediatamente cualquier oferta, incluso si el presidente del club madrileño presenta una primera, segunda o incluso tercera oferta.

El presidente del club, Herbert Hainer, aclaró la situación en una entrevista con BILD: «Michael Olise es un jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo cual no ha hecho hasta ahora, estaría perdiendo el tiempo».

El presidente honorario del club, Uli Hoeneß, también expresó una opinión contundente: «¿Venderemos a Michael Olise por 200 millones de euros? No, no está a la venta. Jugamos para nuestros aficionados. Tener 200 millones de euros en el banco no beneficia a los aficionados si jugamos peor fútbol cada sábado».

El delantero de 24 años, que registró 22 goles y 31 asistencias en una temporada excepcional con el Bayern, se centra actualmente en la selección nacional. Tras marcar un hat-trick en un amistoso contra Irlanda del Norte, Olise se prepara con la selección francesa para los partidos contra Senegal, Irak y Noruega.