Mbappé Bromea Sobre Su Racha Sin Goles Mientras Olise Anota Un Hat-Trick

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Mbappé Bromea Sobre Su Racha Sin Goles Mientras Olise Anota Un Hat-Trick

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no ha marcado en tres partidos consecutivos, pero Didier Deschamps no está preocupado de cara al Mundial. El delantero del Real Madrid bromeó diciendo que está guardando sus disparos precisos para el torneo. En la victoria por 3-1 contra Irlanda del Norte, Michael Olise anotó un hat-trick y se convirtió en el hombre del partido. Según Goal.com informa .

La selección francesa ganó su último partido amistoso antes de partir hacia el Mundial, pero la atención se centró en las actuaciones contrastadas de las dos estrellas ofensivas del equipo. A pesar de crear varias ocasiones, Mbappé no pudo marcar. Una sequía así es inusual para el capitán, con 56 goles en 98 partidos internacionales, pero ni el jugador ni el entrenador están preocupados.

En el partido en Lille, el extremo del Bayern Michael Olise acaparó todos los titulares. Continuó su excelente forma de club con la selección, mostrando un brillante hat-trick. Olise remató su tercer gol con un espectacular disparo desde larga distancia, demostrando que se está convirtiendo en una de las figuras clave del equipo.

Didier Deschamps descartó con risas las especulaciones sobre una caída en la confianza de Mbappé tras el partido. «No estoy preocupado. Es cierto que tuvo ocasiones, pero le faltó precisión. Me dijo que está guardando todos sus goles para el torneo en EE. UU., eso es suficiente para mí», dijo el entrenador en una entrevista con TF1.

Deschamps elogió la actuación de Olise, insinuando que ahora podría ser la principal fuerza ofensiva del equipo. «Está brillando igual que con el Bayern. Todo le resulta fácil. Está jugando con mucha eficacia, y eso es una gran noticia para nosotros», añadió el experto.

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Nodirbek Razzokov
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