Manchester City busca cerrar el traspaso de un defensa del Tottenham

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Manchester City busca cerrar el traspaso de un defensa del Tottenham

Otro gran y sensacional acuerdo de traspaso está madurando en el fútbol europeo. Manchester City, uno de los gigantes actuales y equipos más poderosos de la Premier League inglesa, ha comenzado a trabajar para reforzar fundamentalmente su línea defensiva durante la ventana de fichajes actual. El prestigioso y popular periódico AS de España informa en sus últimas noticias exclusivas que la directiva de los "Citizens" tiene como objetivo traer a una nueva estrella para reforzar la banda derecha, que sigue siendo uno de los puntos más débiles y problemáticos de la plantilla.

La fuente enfatiza especialmente que Manchester City ha iniciado contactos oficiales preliminares y negociaciones con el club londinense Tottenham Hotspur respecto al traspaso del experimentado defensa español Pedro Porro para implementar este plan estratégico. Los representantes de Manchester buscan alcanzar un acuerdo completo y resolver definitivamente el asunto contractual con el talentoso futbolista, que se dirige al prestigioso Mundial de Fútbol en el extranjero con la selección española, antes del inicio oficial del torneo.

Actualmente, la directiva del club londinense Tottenham no logra llegar a un acuerdo en las negociaciones internas sobre la extensión del contrato vigente con Pedro Porro. El contrato laboral actual del jugador con los londinenses es a largo plazo, con vigencia hasta mediados de 2030. Por lo tanto, los "Spurs" no quieren desprenderse fácilmente de su jugador clave. Han fijado el precio del traspaso del rápido y ofensivo defensa español en exactamente 50 millones de libras esterlinas (casi 58 millones de euros) y no están dispuestos a aceptar menos.

¡Siga los nuevos proyectos tácticos de Pep Guardiola en el Manchester City, el deseo de Pedro Porro de unirse a un club gigante y las noticias de fichajes más candentes de la Premier League inglesa siempre con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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