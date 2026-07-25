Aviso importante para los ciudadanos de Uzbekistán en Israel

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Aviso importante para los ciudadanos de Uzbekistán en Israel

Debido a la escalada de situación en Oriente Medio, la Embajada de Uzbekistán en Israel hizo un llamamiento a los ciudadanos uzbekos que se encuentran en el país para que refuercen las medidas de seguridad.

Según la embajada, persiste la posibilidad de un mayor empeoramiento de la situación en la región. En este sentido, se recomienda a los ciudadanos seguir regularmente y cumplir estrictamente los mensajes e instrucciones oficiales publicados por las autoridades estatales israelíes, en particular el Mando del Frente Interior (Home Front Command) .

Asimismo, se pidió a los uzbekos que determinen de antemano la ubicación de los refugios más cercanos a su lugar de residencia o trabajo, planifiquen sus desplazamientos y viajes con precaución, y tengan en cuenta las restricciones de seguridad vigentes. Además, se destacó la importancia de llevar siempre consigo documentos de identidad y mantener un contacto constante con sus familiares.

En caso de emergencia, los ciudadanos de Uzbekistán que se encuentren en Israel pueden ponerse en contacto con la embajada a través de los siguientes números de teléfono:

  • 03-672-2466

  • 03-672-2371

  • 03-758-5075

  • 03-758-5076

La misión diplomática instó a los ciudadanos a mantener la calma, a no creer en noticias no verificadas en las redes sociales y a confiar únicamente en la información difundida por fuentes oficiales.

Para situaciones de emergencia:

  • +972 54 485 1397

Se señala que la Embajada de Uzbekistán en Israel supervisa constantemente la situación y, si es necesario, se publicará información adicional.

UzbekistánIsraelMando del Frente Interior
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