Éxito de SpaceX: todos los satélites Starlink V3 establecen contacto

SpaceX, liderada por Elon Musk, ha alcanzado un hito importante en la exploración espacial y la expansión de la red de internet global. Durante el último vuelo de la nave Starship, se estableció una conexión exitosa con los 20 satélites Starlink V3 de nueva generación puestos en órbita. Así lo informó Michael Nicholls, ingeniero de la compañía para los proyectos Starlink e AI, según Ixbt.com informa .

Según el experto, las estaciones terrestres establecieron radioenlaces con los 20 dispositivos. Además, se probaron los enlaces láser, considerados cruciales para la transmisión de datos entre satélites. En la actualidad, se han recibido todos los datos telemétricos necesarios de los dispositivos, lo que indica que el sistema se encuentra en pleno funcionamiento.

Actualizaciones tecnológicas y proceso de prueba

Los satélites de la serie Starlink V3 servirán para aumentar significativamente la capacidad de la red global de SpaceX. Estos dispositivos de nueva generación están equipados con sistemas de antenas más potentes y tecnologías de comunicación láser mejoradas en comparación con sus predecesores. Según el medio ixbt.com, estas pruebas también sirvieron para comprobar en la práctica las capacidades del cohete Starship.

Cabe destacar que esta exitosa sesión de comunicación se produce tras el anuncio de SpaceX sobre el primer despliegue masivo de satélites Starlink V3. Aunque en la fase inicial algunos dispositivos no lograron alcanzar la órbita prevista y se desintegraron en la atmósfera, el establecimiento de una conexión estable con los aparatos restantes proporcionó datos valiosos a los ingenieros.

El futuro del proyecto Starship

Elon Musk elogió el último vuelo de Starship, destacando especialmente la capa de protección térmica mejorada de la nave. Según él, la nave se comportó mejor de lo esperado durante la reentrada atmosférica. Esto permitirá en el futuro lanzar cargas aún mayores y más pesadas a la órbita, incluidos cientos de dispositivos Starlink V3 simultáneamente.

Para las regiones con infraestructura de internet en desarrollo, tales logros tecnológicos son de gran importancia. La expansión de la red Starlink y el aumento de su capacidad de transmisión acercarán aún más el acceso al internet por satélite de alta velocidad a las zonas más remotas. Actualmente, SpaceX continúa ampliando la cobertura de su red en todo el mundo.

El éxito del proyecto persigue no solo objetivos comerciales, sino también de investigación científica. Los datos obtenidos a través de Starlink V3 servirán como base fundamental para futuros vuelos a Marte y la organización de comunicaciones espaciales de larga distancia. Los ingenieros de la compañía están analizando los datos telemétricos recibidos para optimizar aún más el sistema de cara a las próximas misiones.