El club español Real Madrid ha elevado su actividad en el mercado de fichajes de verano a un nivel sin precedentes. Tras el regreso de José Mourinho como entrenador principal, el equipo ha emprendido una renovación radical de su plantilla. El próximo gran objetivo es Yan Diomandé, extremo del RB Leipzig alemán y de la selección nacional de Costa de Marfil. Los madridistas han demostrado estar dispuestos a desembolsar una gran cantidad de dinero por este talentoso jugador, según informa Goal.com informa .

Según el medio Goal.com, el Real Madrid ha enviado su primera oferta oficial de 90 millones de euros fijos más 10 millones en variables por el mediapunta nacido en 2006. Sin embargo, la directiva del RB Leipzig ha rechazado dicha propuesta. De acuerdo con la información difundida por la prensa alemana, los "toros rojos" no pretenden dejar salir a su estrella por menos de 120 millones de euros. La temporada pasada, Yan Diomandé sumó 10 goles y 13 asistencias, atrayendo la atención de numerosos gigantes europeos.

El nuevo proyecto de Mourinho y la competencia

José Mourinho quiere ver personalmente en el equipo a un jugador con el perfil de Yan Diomandé. En opinión del técnico, el joven extremo aportará velocidad y desequilibrio al ataque. Cabe destacar que en la pelea por el fichaje, el Real Madrid compite directamente con el Paris Saint-Germain (PSG). Según los primeros informes, Yan Diomandé había llegado a un acuerdo verbal con el club parisino, pero la irrupción de Madrid dio un vuelco drástico a la situación.

Hasta el momento, jugadores de renombre como Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Bernardo Silva se han incorporado a la disciplina del Real Madrid. Asimismo, el club continúa las negociaciones con el centrocampista del Manchester City, Rodri. El internacional español ha mostrado su predisposición a regresar a su país, lo que podría fortalecer aún más la medular del "club blanco".

Se abre vía italiana para Brahim Díaz

La llegada de nuevas estrellas a la delantera afectará inevitablemente al futuro de los futbolistas actuales. En particular, Brahim Díaz podría regresar a la Serie A italiana. El entrenador de la Juventus , Luciano Spalletti, considera al mediapunta marroquí como una pieza fundamental en su esquema ofensivo. Brahim Díaz ya jugó anteriormente en el Milan en calidad de cedido, conquistando el campeonato italiano, por lo que conoce bien el entorno futbolístico local.

Aunque el contrato de Brahim Díaz con el Real Madrid se extiende hasta 2027 y él mismo ha manifestado su deseo de continuar en el equipo, la llegada de Yan Diomandé podría condenarle a la suplencia. La directiva de la Juventus planea aprovechar precisamente este factor para seducir al jugador de cara a su proyecto en Turín. Al mismo tiempo, el club madridista mantiene contactos para ampliar su vinculación actual hasta 2030, lo cual elevaría notablemente su precio de traspaso.