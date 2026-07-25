El Real Madrid inicia los trabajos para el fichaje de Rodri

El Real Madrid está explorando Manchester City la posibilidad de incorporar a sus filas al centrocampista Rodri en la ventana de fichajes de verano. Según informó el periodista de The Athletic David Ornstein, los madridistas ya han comenzado los trabajos iniciales sobre el traspaso del futbolista español.

Por ahora no se han mantenido negociaciones oficiales entre ambos clubes. A pesar de esto, se dice que la directiva del Real valora positivamente las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

El Real quiere realizar el fichaje este mismo verano

Según el material preparado por David Ornstein y Mario Cortegana, el Real Madrid tiene como objetivo fichar a Rodri no como un plan a largo plazo, sino ya en el mercado estival actual.

El club madridista aún no ha enviado una oferta oficial a Manchester City. Tampoco se ha anunciado que hayan comenzado negociaciones entre las partes sobre el precio del traspaso o las condiciones.

Sin embargo, la fuente destacó que el Real muestra una firme confianza en que este fichaje se puede llevar a cabo.

«Manchester City» no quiere dejar salir a Rodri

Por su parte, el club mancuniano tiene la intención de retener en el equipo a uno de sus centrocampistas clave.

Según la información, la directiva del City espera que Rodri permanezca en el equipo la próxima temporada, independientemente de si firma un nuevo contrato o no.

Esto podría complicar bastante las negociaciones de fichaje para el Real, ya que el contrato actual del jugador aún tiene más de una temporada por delante.

¿Cuándo termina el contrato de Rodri?

El contrato del capitán de la selección española con Manchester City es válido hasta junio de 2027.

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Por esta razón, el Manchester City tiene una posición fuerte en las negociaciones y no está obligado a vender al jugador.

¿Por qué eligió el Real precisamente a Rodri?

Rodri destaca por su capacidad para controlar el ritmo del juego en el centro del campo y garantizar el equilibrio entre la defensa y el ataque.

El hecho de que sea el capitán de la selección española también demuestra sus cualidades de liderazgo. El Real, por su parte, podría estar buscando fortalecer aún más su medular a través de un centrocampista experimentado y de alto nivel.

Sin embargo, las condiciones financieras del traspaso, la postura personal de Rodri y el precio potencial del Manchester City aún no se han revelado.

Las negociaciones decisivas aún están por llegar

En este momento, la llegada de Rodri al Real se encuentra únicamente en la fase de interés por parte de los madridistas y los trabajos iniciales sobre el fichaje.

Una oferta oficial, las negociaciones entre clubes y la decisión del jugador determinarán el destino de este traspaso. Se espera que no sea fácil llegar a un acuerdo, ya que el Manchester City está decidido a retenerlo.

¿Crees que Rodri es la opción ideal para el centro del campo del Real Madrid? Deja tu opinión en los comentarios.