¿Quiere el Real Madrid batir su récord de fichajes por Michael Olise: Rumor y realidad

Las informaciones que apuntan a que el club español Real Madrid está trabajando en una operación colosal llamada a sacudir el mundo del fútbol en el próximo mercado de fichajes copan la atención de la prensa deportiva. Se trata de la estrella del Bayern Múnich y de la selección francesa, Michael Olise. Tras su brillante participación en el Mundial disputado en Norteamérica, el valor de mercado del jugador se ha disparado hasta niveles astronómicos. Así lo informa Goal.com informa .

Al destacar en la cita mundialista, Olise llamó la atención no solo de los expertos, sino también de los ojeadores de los grandes clubes. Durante el torneo, repartió 7 asistencias de gol, superando el récord de 56 años de antigüedad de la leyenda Pelé. Cabe destacar que 5 de esos pases fueron convertidos en gol directamente por Kylian Mbappe. Se dice que precisamente esta conexión ha incrementado aún más el interés del club madridista.

La promesa de Florentino Pérez y el precio del traspaso

Según los rumores, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene preparada una oferta de 150 millones de euros, lo que supondría un récord para el club. Algunas fuentes estiman que esta cifra podría superar los 200 millones de euros, pulverizando el récord establecido por Neymar. Si este acuerdo llega a materializarse, Michael Olise se convertirá en el jugador más caro de la historia del fútbol.

Sin embargo, el propio Florentino Pérez responde con cautela a las preguntas sobre este asunto. En una entrevista concedida al programa "Horizonte", aunque reconoció que Olise es un futbolista tremendo, desmintió que se estén manteniendo negociaciones concretas con él. Según Pérez, el club necesita un centrocampista con llegada al ataque y este fichaje debe despertar una gran ilusión en la afición.

El factor Kylian Mbappe y la competencia

Existen informaciones de que Kylian Mbappe, recién incorporado a las filas del Real Madrid, apoya el fichaje de su compatriota. Prolongar a nivel de clubes el exitoso tándem de la selección nacional podría convertir la delantera del «Club Blanco» en una fuerza imparable. A pesar de todo, es evidente que el Bayern no dejará marchar fácilmente a uno de sus representantes más talentosos.

Según The Guardian, a pesar de las negativas de Pérez, Olise sigue siendo el objetivo principal. No obstante, los madridistas barajan paralelamente otras opciones. Por ejemplo, el reciente rechazo a una oferta de 150 millones de euros realizada por el delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez demuestra la agresiva estrategia del club en el mercado.

Por ahora, no se han iniciado negociaciones oficiales para el traspaso de Michael Olise. No obstante, la juventud del jugador, sus recursos técnicos y su récord en el Mundial le convierten en un candidato ideal para un proyecto de Galácticos como el del Real Madrid. Se espera que el próximo mercado de fichajes despeje todas las incógnitas al respecto.