Manchester United prepara oferta por el capitán del Tottenham Cristian Romero

Manchester United planea un gran fichaje para el capitán del Tottenham Cristian Romero para reforzar su línea defensiva. El internacional argentino se ha convertido en el principal objetivo del club de Old Trafford, pero se espera que los Spurs intenten retener a uno de sus jugadores más importantes durante la ventana de fichajes de verano. Según Goal.com informa .

Según el periodista argentino Gaston Edul, Manchester United ha identificado a Romero como una prioridad máxima en la defensa. Los "Red Devils" quieren asegurar la estabilidad en su zaga y consideran al campeón del mundo un candidato ideal para su plantilla. Desde su llegada desde el Atalanta, Romero se ha establecido como uno de los centrales más fiables de la Premier League.

GiveMeSport señala que el Tottenham no quiere perder a Romero, quien se ha convertido en una figura central del equipo. Sus cualidades de liderazgo y su estilo defensivo agresivo lo han convertido en uno de los jugadores más influyentes del club. Por lo tanto, cualquier negociación podría ser difícil, ya que el club londinense sin duda exigirá una cantidad enorme a su rival para vender al futbolista.

Uno de los factores que impulsan el interés del Manchester United es el deseo de emparejar a Romero con su compatriota Lisandro Martinez. Estos dos defensores han colaborado con éxito en la selección argentina y se entienden bien. En los últimos 18 meses, las lesiones en la defensa del Manchester United han comprometido seriamente la estabilidad del equipo.

Sin embargo, no solo el Manchester United compite por Romero; el club español Barcelona también sigue de cerca la situación. Toda la atención se centra ahora en si el Manchester United presentará una oferta oficial durante la ventana de transferencias. Convencer al Tottenham para que venda a su capitán se espera que sea el mayor obstáculo en este acuerdo de traspaso.