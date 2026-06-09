Clasificación FIFA: ¿Cuántos puntos perdió Uzbekistán?

La selección nacional de Uzbekistán perdió 2,47 puntos en la clasificación FIFA tras su derrota en un partido amistoso contra Países Bajos. Así se indica en los datos del ranking de selecciones nacionales de la FIFA.

En el partido disputado el 8 de junio, los 'Lobos Blancos' sufrieron una derrota contra la selección de Países Bajos en un encuentro amistoso. Como resultado, la selección de Uzbekistán perdió 2,47 puntos en la clasificación FIFA, pero aun así logró mantener su 50ª posición.

Cabe recordar que el 2 de junio de este año, los dirigidos por Fabio Cannavaro también sufrieron una derrota en un partido contra la selección de Canadá. Tras este encuentro, la selección perdió otros 4 puntos en el sistema de clasificación en línea de la FIFA.

De este modo, la selección de Uzbekistán ha perdido un total de 6,47 puntos como resultado de dos partidos amistosos y, con 1458,73 puntos, continúa su preparación para la Copa del Mundo.

En la actual clasificación FIFA, la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, lidera la tabla. Le sigue España, campeona de Europa, mientras que la selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, completa el top tres.

Se espera que la nueva clasificación FIFA de las selecciones nacionales se anuncie oficialmente el 11 de junio de este año.