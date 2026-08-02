Google Pay deja de funcionar en smartphones con firmware chino

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Google Pay deja de funcionar en smartphones con firmware chino

Tras el lanzamiento de la versión 26.28 de Google Play Services, los propietarios de smartphones que funcionan con un firmware destinado al mercado chino se están quejando masivamente de la imposibilidad de realizar pagos sin contacto a través de Google Wallet. Según informa Notebookcheck, este grave fallo afecta especialmente a los dispositivos del mercado interno de marcas populares como Xiaomi, Vivo, Oppo y OnePlus. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante la investigación realizada por expertos y periodistas, el problema fue confirmado. En particular, en el smartphone Vivo X200 Ultra con una ROM china instalada, la capacidad de pagar mediante NFC también desapareció después de actualizar Google Play Services. Curiosamente, dentro de la propia aplicación Google Wallet, todas las tarjetas bancarias siguen apareciendo con normalidad y sin ningún mensaje de error.

Restricciones del sistema y causas del problema

Durante un análisis adicional realizado por los desarrolladores del foro XDA, se examinaron los registros de Google Play Services. Se descubrió que tan pronto como el sistema identifica el dispositivo como un «CN SKU», es decir, una versión para China, deshabilita automáticamente el servicio Tap-and-Pay responsable de los pagos. Aunque esto indica que podría ser una restricción intencional, la compañía aún no ha emitido un comentario oficial.

Hasta la fecha, este problema ha afectado a usuarios de todo el mundo. En particular, se reciben quejas de países europeos y de Brasil fuera de China. El fallo se ha detectado en varios modelos insignia como Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro y Xiaomi 17 Ultra.

Formas de solucionar el problema

Expertos y usuarios avanzados proponen actualmente medidas temporales para salir de la situación. Según ellos, se pueden utilizar los siguientes métodos:

  • Revertir Google Play Services a una versión estable anterior utilizando la línea de comandos ADB
  • Recurrir a sistemas y servicios de pago alternativos como Curve Pay
Sin embargo, ninguna de estas soluciones temporales es completa y no resulta cómoda para todos los usuarios comunes. Por ahora, sigue sin estar claro si este caso es un error de software inesperado o si Google realmente ha comenzado a restringir los pagos NFC en dispositivos con firmware chino.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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