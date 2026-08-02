Mohamed Salah podría continuar su carrera en Turquía

Tras poner fin a su etapa histórica en el Liverpool y convertirse en agente libre, el delantero Mohamed Salah podría protagonizar uno de los fichajes más sonados del mercado de verano. Según Foot Mercato, el club turco Trabzonspor ha superado a todos sus rivales en la carrera por fichar a la estrella egipcia, convirtiéndose en el principal candidato y logrando avances serios en las negociaciones, informa Goal.com .

Habiendo terminado la temporada pasada en el tercer puesto de la Superliga turca, el Trabzonspor tiene como objetivo pelear por el título de liga y por ello busca reforzar su plantilla. Si el traspaso se concreta, el experimentado jugador llegará al equipo de forma gratuita, sin coste de traspaso, aportando sus goles de alto nivel, creatividad y experiencia internacional.

Cambios en la carrera por el fichaje y condiciones financieras

El éxito del Trabzonspor en este asunto ha alterado las posibilidades de otro equipo turco, el Beşiktaş. Anteriormente se había informado que el Beşiktaş había llegado a un acuerdo verbal por un contrato de un año con opción a extenderlo por otra temporada, pero las negociaciones se detuvieron debido a diferencias financieras.

Según la información del conocido periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, el Trabzonspor ha preparado un contrato lucrativo de dos años ofreciendo un salario de 17 millones de euros por temporada para convencer a Mohamed Salah. Si este acuerdo se sella, Salah se convertirá en el jugador mejor pagado de la historia de la liga turca.

La postura oficial del presidente del club

Aun así, el presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, desmintió que el acuerdo esté totalmente cerrado, destacando que las negociaciones aún no han llegado a esa etapa. Comentó los rumores en una entrevista concedida al canal A Spor.

«Se dicen muchas cosas, pero no hay ningún acuerdo con Mohamed Salah», declaró el dirigente del club. Según él, la llegada del jugador a la ciudad de Trabzon no está planeada y, de haber existido tal plan, el equipo habría informado a los aficionados y a los medios de comunicación con antelación.

«¿Quién de nosotros no querría incorporar a un jugador de la talla de Mohamed Salah? Por supuesto que lo queremos, pero la realidad es que en este momento no existe ningún acuerdo», añadió Ertuğrul Doğan, prefiriendo no revelar los detalles de las negociaciones sobre el futbolista egipcio.