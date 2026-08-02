El Real Madrid se acerca al fichaje de Yan Diomande

El Real Madrid ha intensificado sus gestiones para incorporar al talentoso jugador del Leipzig, Yan Diomande, con el fin de reforzar su línea de ataque. Según informa el diario AS, el gigante español está dispuesto a pagar 132 millones de euros por el extremo marfileño de 19 años, y la operación se encuentra prácticamente en su fase final, informa Goal. com.

Este fichaje se considera un paso crucial para el club blanco, dado el largo periodo de baja de Rodrygo y los constantes rumores sobre el futuro de Vinicius Junior. Se espera que la llegada de Yan Diomande, junto a Kylian Mbappé, eleve aún más el potencial ofensivo del equipo.

Las cualidades únicas del jugador

González, ex capitán del Leganés, recordó en una entrevista que el joven futbolista dejó impresionados a sus compañeros desde los primeros entrenamientos. Según sus palabras, la agilidad y la capacidad técnica de Yan Diomande deslumbraron a todos.

González destacó que las acciones del extremo por la banda complicaron enormemente a los defensas: «Su primer toque ya demostraba que era diferente. Por la banda izquierda nos volvió locos, nunca había visto un juego así en un futbolista tan joven». Asimismo, el experto reconoció la perfecta combinación de velocidad y técnica del jugador.

Comparación con Lamine Yamal

Uno de los temas más debatidos ha sido la comparación de Yan Diomande con la estrella del Barcelona, Lamine Yamal. En opinión del exjugador, si Yan encuentra las oportunidades necesarias en el Real Madrid, no solo no se quedará atrás respecto a Lamine Yamal, sino que podría llegar a superarlo.

«Lamine tiene más regularidad y lo lleva demostrando más tiempo, pero Yan también puede alcanzar ese nivel. Su potencial es descomunal», afirma González. Al mismo tiempo, recordó que la mayor prueba para el joven será cómo soportar la presión.

Si se oficializa el traspaso, Yan Diomande se convertirá sin duda en una de las jóvenes promesas más interesantes no solo de LaLiga, sino de todo el fútbol europeo.