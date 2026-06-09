Harry Kane: La mejor oportunidad para ganar la Copa del Mundo

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Harry Kane: La mejor oportunidad para ganar la Copa del Mundo

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, cree que la próxima Copa del Mundo es su mayor oportunidad para lograr la victoria en el escenario internacional. El delantero, que llega a su tercer torneo global en excelente condición física y con resultados prolíficos, tiene la intención de hacerse con el máximo premio y consolidar su estatus como el mejor futbolista de la historia del país. Según Goal.com informa .

Actualmente en una forma deportiva fenomenal, Kane reconoció en una entrevista con ITV Football que el fútbol está lleno de eventos inesperados, pero valoró muy positivamente su estado actual. Enfatizó que estar en la cima de su potencia ofrece una gran ventaja a Inglaterra. "Nunca sabes qué pasará en el fútbol, así que hay que pensar que esta podría ser la última vez. Quiero jugar durante mucho tiempo, pero me siento mejor que nunca", dijo el delantero.

Ganar la Copa del Mundo podría convertir a Kane no solo en un héroe nacional, sino también en el principal candidato al Balón de Oro. El experimentado delantero continúa marcando goles de manera constante a un alto nivel. Su reciente gol en un partido amistoso contra Nueva Zelanda reforzó su posición como el máximo goleador de la historia de Inglaterra — ahora tiene 79 goles. En la temporada completada, logró marcar un total de 67 goles entre club y selección.

La selección de Inglaterra comenzará su campaña en la Copa del Mundo el 17 de junio con un partido contra Croacia. Después, se enfrentarán a Ghana y Panamá en la fase de grupos. Si Harry Kane mantiene su forma sensacional, los "Three Lions" tendrán una oportunidad real de lograr un resultado histórico.

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