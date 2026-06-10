El Atlético de Madrid se burla del Real Madrid por Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid se burla del Real Madrid por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se burló despiadadamente de su acérrimo rival, el Real Madrid, en las redes sociales. Esto fue provocado por la inesperada declaración del "Club Blanco" sobre una oferta oficial de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Los "Colchoneros" rechazaron irónicamente el anuncio, enfatizando que sus vecinos son aún más ridículos que el Barcelona. Según Goal.com informa .

El Real Madrid dio un paso inesperado al emitir un comunicado oficial sobre su actividad de fichajes. El club del Santiago Bernabéu confirmó haber presentado una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que fue rechazada. Tras este rechazo, se indica que Los Blancos podrían verse obligados a pagar la cláusula de rescisión de 500 millones de euros en el contrato del delantero para hacerse con sus servicios.

El Atlético de Madrid respondió duramente a sus rivales citynos en su página oficial. El club negó cualquier negociación de traspaso y se burló del Real Madrid: "Aclararemos la declaración de nuestros vecinos: Primero, vuestro vídeo sobre el Papa se corta justo donde dice que es aficionado del Atlético. Segundo, no os estamos agradecidos por nada y no estamos considerando ninguna oferta por Julián."

El ataque en las redes sociales no terminó ahí. El Atlético de Madrid dio otro golpe, escribiendo: "¿Cómo no vamos a llevarnos bien con vosotros, si nos hacéis reír incluso más que el Barcelona?" También se dirigieron al presidente del Real Madrid, pidiéndole que dejara de "robar" jugadores de la cantera.

Pocos días antes, el Barcelona se encontró en una situación similar con una oferta de 100 millones de euros por Lamine Yamal. En aquel momento, el Atlético de Madrid ofreció en broma entradas y pipas de girasol a cambio de la joven estrella. Ahora, los dos gigantes de España deben decidir si abandonan el fichaje de Julián Álvarez o gastan sumas enormes.

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Nodirbek Razzokov
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