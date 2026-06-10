¿Está listo Bukayo Saka para el Mundial? Thomas Tuchel ofrece información sobre su estado

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reveló información importante sobre el estado físico de Bukayo Saka antes del partido amistoso contra Costa Rica. El extremo, que ganó el título de la Premier League con el Arsenal, se perdió el partido contra Nueva Zelanda debido a la fatiga. El cuerpo técnico está monitoreando cuidadosamente su carga de trabajo para asegurar que esté completamente preparado para la Copa del Mundo. Según Goal.com informa .

En rueda de prensa, Thomas Tuchel enfatizó que el estado de Bukayo Saka, quien se unió a la selección más tarde debido a su participación en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo, está bajo estrecha vigilancia. Se ha desarrollado un plan de recuperación especial para el futbolista, quien sufrió una lesión en marzo y jugó con este problema hasta el final de la temporada. El entrenador elogió su rendimiento la temporada pasada, registrando 11 goles y 9 asistencias en 49 partidos con el Arsenal.

Thomas Tuchel también anunció que el estado de otros miembros del equipo, incluidos Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze, es excelente. "Nadie necesita descanso, todos están listos. No hay quejas después del primer partido", dijo el entrenador. En el partido contra Costa Rica, el enfoque principal será aumentar el tiempo de juego de los futbolistas, esperándose que la mayoría juegue entre 60 y 70 minutos.

Después del partido contra Costa Rica, la selección de Inglaterra se centrará completamente en la Copa del Mundo. Los "Three Lions" comenzarán su campaña en la fase de grupos el 17 de junio con un partido contra Croacia. Luego se enfrentarán a Ghana y Panamá. El equipo de Thomas Tuchel expresó su disposición a dar el siguiente paso en términos de presión física y estilo de juego en el partido de mañana.