Harry Kane habla sobre la salud y el futuro de Christian Eriksen

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, envió un mensaje de apoyo a su excompañero Christian Eriksen tras un incidente angustiante. El centrocampista danés se derrumbó en el campo agarrándose el pecho durante un partido amistoso contra Ucrania, lo que generó gran preocupación. El incidente recordó el aterrador paro cardíaco ocurrido durante la Eurocopa 2020. Según Goal.com informa .

Kane, actualmente delantero del Bayern de Múnich, reveló en una entrevista con ITV Football que intentó contactar con Eriksen. Ambos jugaron juntos en el Tottenham durante seis años y medio. Kane expresó su alivio por la rápida intervención del personal médico y porque el desfibrilador cardioversor implantable (DCI) del jugador funcionó correctamente.

«Lo más importante es que el desfibrilador estaba allí y funcionó», dijo Kane. Según él, es crucial que Eriksen descanse con su familia y se recupere del incidente. El delantero inglés enfatizó que la salud de su amigo es la máxima prioridad.

Este incidente ha planteado serias dudas sobre si el futbolista de 34 años puede continuar su carrera profesional. Eriksen, que ha jugado en clubes como el Ajax, el Tottenham, el Inter y el Manchester United, sigue siendo una figura clave para su país. Sin embargo, este segundo problema cardíaco en cinco años podría dejarle ante una decisión difícil.

Kane comentó sobre el futuro de Eriksen: «Ahora tiene que tomar ciertas decisiones». Es posible que la estrella danesa considere retirarse para mantener un equilibrio entre su pasión por el deporte y su vida.