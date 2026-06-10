El Real Madrid se prepara para despedirse de varias estrellas

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El Real Madrid se prepara para despedirse de varias estrellas

El Real Madrid, rey indiscutible del mercado de fichajes europeo, trabaja intensamente este verano no solo para atraer a nuevas estrellas brillantes, sino también para limpiar seriamente la plantilla y despedirse definitivamente de algunos jugadores experimentados. Según información exclusiva de uno de los periodistas deportivos más influyentes de España, José Félix Díaz, se espera que varios jugadores de alto calibre y renombre abandonen el «club blanco» durante la pretemporada. Aunque la directiva madrileña o las fuentes internas aún no han revelado los nombres de los jugadores que se irán, esto indica que pronto comenzará una gran limpieza en el Santiago Bernabéu.

Al mismo tiempo, los movimientos de los madrileños en el mercado de fichajes no se han detenido. Se espera que el Real Madrid refuerce pronto su línea defensiva incorporando al defensa francés del Liverpool, Ibrahima Konaté, y al rápido y agresivo lateral neerlandés del Inter, Denzel Dumfries. Sin embargo, las ambiciones de fichaje de los «merengues» este verano no se limitan a estos dos defensas. Se ha revelado que el martes, el club madrileño realizó uno de los movimientos más sensacionales de su historia, ofreciendo una cifra récord de 150 millones de euros por el delantero argentino campeón del mundo de su eterno rival, el Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Sin embargo, la directiva de los «colchoneros», al no querer ceder a su líder a un rival directo, anunció que había rechazado oficialmente esta oferta extraordinaria.

La razón principal de estos grandes cambios y serias reformas en la plantilla de Madrid también es conocida. En los próximos días, se espera que la directiva del Real Madrid haga una declaración oficial sobre el nombramiento de la leyenda del fútbol mundial y reconocido especialista portugués, José Mourinho, como nuevo entrenador del equipo. Es precisamente la llegada de «The Special One» al trono madrileño lo que prepara el terreno para grandes rotaciones en la plantilla y el inicio de un nuevo proyecto estelar. Está claro que a los aficionados madridistas les espera una temporada muy interesante y emocionante.

¡Siga los nuevos planes de José Mourinho en el Real Madrid, los posibles fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries por el Madrid, y las noticias exclusivas más candentes de La Liga con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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