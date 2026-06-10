El Benfica confirma la salida de Mourinho: Silva es el nuevo entrenador

El Benfica de Lisboa ha anunciado el comienzo de una nueva era en el "Estadio da Luz". El club ha confirmado oficialmente un acuerdo con Marco Silva para el puesto de entrenador principal. El ex técnico del Fulham llega a Lisboa para ocupar la vacante dejada por Jose Mourinho tras su regreso al Real Madrid. Así lo informa Goal.com .

Marco Silva regresa a su tierra natal tras cinco años exitosos en la Premier League inglesa. Los gigantes lisboetas anunciaron que firmarán un contrato con el técnico de 48 años hasta el final de la temporada 2027-28, con una opción de extensión por un año más. Silva se ganó una gran reputación en Inglaterra gracias a su trabajo con equipos como Hull City, Watford y Everton.

El nombramiento de Silva coincide con la inesperada salida de Jose Mourinho. El Real Madrid acordó pagar una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica para asegurar los servicios de "The Special One". Mourinho se había hecho cargo del equipo en septiembre y rápidamente lo llevó a la cima de la tabla con una racha invicta.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, decidió traer a Mourinho de vuelta al estadio Santiago Bernabéu para restaurar la gloria pasada del club. Durante su etapa en Madrid entre 2010 y 2013, Jose Mourinho puso fin a la hegemonía del Barcelona, ganando La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa.

Mientras tanto, el Real Madrid también anunció que se ha separado del actual entrenador Álvaro Arbeloa. La directiva del club expresó su gratitud a Arbeloa por su lealtad y profesionalismo. Ahora, una nueva era de Mourinho comienza en Madrid, mientras que el Benfica apunta a nuevas metas bajo la dirección de Marco Silva.