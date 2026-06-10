El Bayern Múnich se une a la lucha por la estrella del Liverpool Rio Ngumoha

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El Bayern Múnich se une a la lucha por la estrella del Liverpool Rio Ngumoha

El talentoso delantero de 17 años del Liverpool, Rio Ngumoha, impresionó a todos en la concentración de la selección inglesa bajo la dirección de Thomas Tuchel. Sin embargo, el futuro de la joven estrella en Anfield sigue en duda. Según los informes, el jugador está descontento con su nivel de desarrollo y la falta de minutos de juego, y el Bayern Múnich muestra un serio interés. Así lo informa Goal.com informa .

Según la BBC Sport, Rio Ngumoha se sintió decepcionado por no haber tenido suficientes minutos bajo Arne Slot la temporada pasada. Aunque el club de Merseyside intenta no vender al joven talento, los ojeadores del Bayern buscan una oportunidad favorable para llevárselo a Alemania. Los bávaros ven a Ngumoha como una de las promesas más brillantes de Inglaterra.

Aunque Ngumoha estableció un récord como el goleador más joven en la historia del Liverpool, solo jugó 10 partidos con el primer equipo la temporada pasada. La directiva del club explicó esto como una medida para proteger al jugador de las presiones físicas y mentales. Pero el propio jugador desea participar más en partidos de alto nivel y crecer más rápido.

Rio Ngumoha, quien entró como suplente en el partido de Inglaterra contra Nueva Zelanda y fue nombrado mejor jugador del encuentro, recibió el reconocimiento de Thomas Tuchel. Aunque no fue incluido en la lista final para la Copa del Mundo, su actuación provocó grandes debates entre los expertos.

Ahora, el Liverpool debe demostrarle a Rio Ngumoha, bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola, que Anfield es el mejor lugar para su desarrollo. De lo contrario, otros grandes clubes europeos, en particular el Bayern Múnich, podrían ganar fácilmente esta carrera por su fichaje.

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Nodirbek Razzokov
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