El Real Madrid habría ofrecido 150 millones de euros por Michael Olise

Han surgido nuevos detalles sobre la preparación por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de una oferta de transferencia de 150 millones de euros por la estrella del Bayern, Michael Olise. El experto en transferencias Fabrizio Romano confirmó esta información en su canal de YouTube, afirmando que Pérez ve al delantero francés como una estrella al nivel de Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com .

"Puedo decir con total confianza que Florentino Pérez quería completar el traspaso de Michael Olise y que representantes del Real Madrid lo han confirmado", enfatizó Romano. Sin embargo, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, bloqueó inmediatamente cualquier intento y declaró firmemente que no hay intención de vender al jugador.

Michael Olise tiene contrato con el club muniqués hasta 2029 y es considerado uno de los jugadores intocables del equipo. La temporada pasada, disputó 52 partidos y participó directamente en 53 goles (22 goles y 31 asistencias), contribuyendo significativamente al éxito del equipo en las competiciones nacionales.

Tras la negativa del Bayern a negociar, el "club blanco" centró su atención en el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El Real Madrid también ofreció 150 millones de euros por el delantero argentino, pero el Atlético de Madrid rechazó la oferta, señalando la cláusula de rescisión de 500 millones de euros del jugador.