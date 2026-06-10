Marcus Rashford regresa al Manchester United: el Barcelona cambia su decisión

La etapa de Marcus Rashford en el Barcelona llega a su fin. La directiva del club catalán ha decidido no ejercer la opción de compra por el delantero del Manchester United. A pesar de una cesión productiva en La Liga, el internacional inglés se ha convertido en un jugador prescindible en el Spotify Camp Nou tras el fichaje de Anthony Gordon. Así lo informa Goal.com .

Después de que el equipo de Hansi Flick invirtiera una gran suma en Anthony Gordon, la competencia en el extremo izquierdo se ha intensificado. Teniendo en cuenta que el club ya cuenta con un jugador clave como Raphinha, no estaban dispuestos a pagar los 30 millones de euros fijados por Rashford. Según Marca, el traspaso de 70 millones de euros de Gordon ha relegado a Rashford a ser un suplente de lujo.

Dos factores principales influyeron en la decisión del club. En primer lugar, Hansi Flick exige una presión constante y ayuda defensiva de sus delanteros. El cuerpo técnico consideró a Gordon más eficaz que Rashford en este aspecto. En segundo lugar, el factor edad jugó un papel importante: Rashford cumplirá 29 años en octubre, lo que lo hace casi cuatro años mayor que Gordon.

En el aspecto financiero, Rashford había aceptado una reducción salarial del 40%, pero el Barcelona eligió a Gordon pensando en el largo plazo. El plazo para activar la cláusula de compra de Rashford vence el lunes y el club no tiene intención de cambiar su decisión. Ahora, el delantero regresa al Manchester United para definir su futuro.