En vísperas de la histórica y esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, cada acontecimiento que rodea a la selección nacional de Uzbekistán está bajo la estrecha atención de nuestros aficionados. Nuestro equipo nacional llegó a Nueva York, una de las metrópolis más grandes al otro lado del océano, para participar en este prestigioso torneo. Sin embargo, la minuciosa y estricta inspección de seguridad realizada por el personal de seguridad estadounidense a la llegada de nuestro equipo al aeropuerto local provocó diversas discusiones en las redes sociales. Para aclarar la situación, nuestro entrenador Fabio Cannavaro expresó su postura.

El legendario especialista italiano y entrenador de nuestra selección nacional enfatizó que es completamente inapropiado buscar algún significado negativo en este proceso. Es simplemente una de las medidas de seguridad internacionales estándar y las formalidades de rutina que se aplican constantemente a los invitados extranjeros y atletas en los aeropuertos de los Estados Unidos.

«Es un control de seguridad rutinario y diario que se lleva a cabo en cualquier aeropuerto importante del mundo para garantizar la seguridad de los pasajeros. Solo que en los Estados Unidos, tales procesos y controles aduaneros se realizan con extrema minuciosidad directamente en el punto de cruce fronterizo», explicó Cannavaro con calma en un comentario exclusivo para la prestigiosa publicación italiana Corriere dello Sport .

En este punto, vale la pena recordar un hecho muy alegre e histórico para todo nuestro país. Por primera vez en su historia, la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la fase final de la Copa Mundial como estado independiente, asegurando un lugar entre los 48 equipos más fuertes del planeta.

Para información, cabe señalar que los «Lobos Blancos» participarán en partidos de alto perfil contra verdaderos gigantes en el Grupo K de esta Copa Mundial. En la fase de grupos, nuestros jugadores darán todo en el campo para asegurar un lugar en los playoffs contra Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, el intenso representante sudamericano Colombia y el fuerte equipo africano de la RD Congo. Esta gran fiesta del fútbol, que emociona a millones de corazones, comienza oficialmente mañana, 11 de junio, y continuará hasta el 19 de julio. ¡Deseamos a nuestros representantes grandes victorias y éxito en este viaje histórico!

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