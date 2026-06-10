Gran limpieza en el Tottenham: Yves Bissouma y otros 10 jugadores dejan el club

El Tottenham Hotspur ha decidido renovar radicalmente su plantilla tras una decepcionante temporada 2025-26. El club londinense anunció oficialmente la salida de 11 jugadores cuyos contratos han expirado. El nombre más destacado de la lista es el centrocampista Yves Bissouma, quien deja el equipo tras sus recientes problemas. Así lo informa Goal.com informa .

Fichado del Brighton en 2022, Bissouma disputó 111 partidos con los Spurs en todas las competiciones. Fue una pieza clave en la victoria de la final de la Europa League 2025 contra el Manchester United. Sin embargo, su último año en el norte de Londres estuvo marcado por problemas disciplinarios y un rendimiento irregular.

La relación entre Bissouma y el club se deterioró drásticamente bajo la dirección del entrenador Thomas Frank. El técnico danés, descontento con las constantes llegadas tarde del jugador a los entrenamientos, lo excluyó de la convocatoria para el partido de la Supercopa contra el PSG y de la lista de la Champions League. Anteriormente, el exentrenador Ange Postecoglou también lo había suspendido un partido por mala conducta.

Entre los que abandonan el club no solo hay miembros del primer equipo, sino también representantes de las categorías inferiores. Jugadores del equipo sub-21 como Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig y Calum Logan han sido liberados. Además, a los jugadores sub-18 Jamel Beggs, Samal Bangura y Leon Myrtaj no se les ofreció un nuevo contrato.

Elijah Upson rechazó una nueva oferta de contrato del Tottenham y decidió continuar su carrera en otro club. De esta manera, el club londinense reduce significativamente su plantilla antes de la nueva temporada, dejando espacio para grandes fichajes.