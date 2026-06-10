Arsene Wenger defiende a Kylian Mbappé: Es una víctima en el Real Madrid

El exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, se ha pronunciado sobre las críticas que rodean a Kylian Mbappé, insistiendo en que el delantero está siendo culpado injustamente por los problemas del Real Madrid. El legendario técnico cree que la estrella francesa está siendo utilizada como chivo expiatorio en el club madrileño, pero espera que recupere su mejor forma en la próxima Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com .

Según Wenger, Kylian Mbappé llegó a un Real Madrid que no está a su nivel anterior. "Hay una persona a la que todos esperan ahora mismo: Kylian Mbappé. Estoy dispuesto a apostar por él, hará una Copa del Mundo fantástica. Ha sido criticado injustamente muchas veces esta temporada. Llegó a un equipo promedio del Real Madrid. Antes, el Madrid tenía diez jugadores de clase mundial, ahora solo tienen tres o cuatro", dijo Wenger en una entrevista con Le Figaro.

El experto cree que el menor tiempo de juego de Mbappé debido a las lesiones durante la temporada podría ser beneficioso para la selección francesa. Mientras que muchas estrellas llegan agotadas a los grandes torneos, el delantero de 27 años estará físicamente fresco. Wenger señaló que muchos jugadores se quedan sin fuerzas después de la final de la Champions League, pero Mbappé llegará al torneo en Norteamérica con mucha energía.

Arsene Wenger también considera a la selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, como la gran favorita para el próximo torneo. Afirmó que el poder ofensivo y la fuerza física de los franceses no tienen comparación con ningún otro equipo. "Pongo a Francia por encima de los demás. Tenemos delanteros tales que si el marcador va 0-0 en el minuto 70, el rival perderá de todos modos. La fuerza física marca la diferencia", añadió el entrenador.