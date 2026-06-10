Josko Gvardiol rechaza la oferta del Bayern y extiende su contrato con el Manchester City

El defensa croata Josko Gvardiol ha decidido vincular su futuro al Manchester City. Esta decisión supone un golpe inesperado para el Bayern de Múnich, que planeaba reforzar su línea defensiva durante el mercado de fichajes de verano. A pesar del interés de los muniqueses, el jugador de 24 años prefiere quedarse en el Etihad Stadium y seguir siendo uno de los pilares del equipo bajo la nueva dirección. Así lo informa Goal.com informa .

Gvardiol, cuyo contrato actual vence en 2028, estaba en el radar de muchos grandes clubes europeos. Sin embargo, la directiva del Manchester City lo considera un activo "intocable" y no quiere venderlo a un rival directo en la Champions League. Según The Athletic, el ambiente dentro del club es positivo y el jugador se ha adaptado perfectamente a la vida en Inglaterra.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, había marcado a Gvardiol como objetivo principal para reformar la defensa del equipo. Intentaron convencer al defensa croata de jugar junto a Harry Kane, pero el atractivo de la Premier League y la estabilidad en Manchester pesaron más que la oferta del club alemán. El jugador es valorado por su capacidad para rendir igual de bien como central que como lateral izquierdo.

Para Enzo Maresca, quien se espera que tome las riendas del equipo tras Pep Guardiola, la permanencia de Gvardiol es crucial. Se espera que el defensa croata ocupe un lugar central en los esquemas tácticos del nuevo entrenador. A pesar de sufrir una lesión grave en la temporada 2025-26, Gvardiol logró disputar 25 partidos, registrando 2 goles y 5 asistencias.

El Manchester City lleva 18 meses implementando una estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla. Gvardiol es una de las caras principales de este proyecto. La firma de un nuevo contrato demuestra la seria intención del club de seguir en la cima del fútbol inglés incluso después del cambio de entrenador.