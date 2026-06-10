Roberto De Zerbi tiene en la mira a varios jugadores para el Tottenham

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Roberto De Zerbi tiene en la mira a varios jugadores para el Tottenham

Roberto De Zerbi está activo en el mercado de fichajes para remodelar la plantilla del Tottenham, pero el traspaso de Moise Kean podría no ser tan fácil como muchos piensan. Aunque han circulado informes sobre el regreso del exdelantero del Everton a la Premier League inglesa, un amigo cercano del entrenador expresó sus dudas sobre el acuerdo. Así lo informa Goal.com informa .

El exguardameta de la selección italiana Emiliano Viviano señaló que tiene una relación cercana con Roberto De Zerbi y que el entrenador le ha hablado de muchos jugadores que le gustan, pero que el nombre de Kean no fue mencionado entre ellos. En una entrevista con Radio Firenze Viola, Viviano dijo: "No creo mucho en la opción del Tottenham. De Zerbi me ha hablado de muchos jugadores, pero no dijo nada sobre Moise".

Actualmente, la competencia en la línea de ataque del Tottenham es muy fuerte. Para que llegue un nuevo delantero, el equipo tendría que vender primero a uno de sus jugadores, como Randal Kolo Muani, Richarlison o Dominic Solanke. Kolo Muani estaba cedido por el Paris Saint-Germain y su plazo está terminando, pero el destino de los otros delanteros aún no está claro.

Moise Kean logró marcar 8 goles en 26 partidos de la Serie A esta temporada. Aunque esta cifra no es constante, sus 25 goles en 44 partidos la temporada pasada demuestran su alto potencial. Teniendo en cuenta que el Tottenham solo marcó 48 goles la temporada pasada y evitó el descenso por poco, está claro que el equipo necesita sangre nueva.

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Nodirbek Razzokov
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