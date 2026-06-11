A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, el flujo de noticias sensacionales e inesperadas no se detiene. Tras despedirse de dos grandes leyendas como Bernardo Silva y John Stones, generando una gran libertad financiera en su masa salarial, el Manchester City se prepara para hacer estallar una verdadera «bomba» en el mercado de fichajes. El líder de la línea de ataque del Real Madrid, el mago brasileño Vinícius Júnior, podría continuar su carrera en la Premier League inglesa. Así lo informó una de las prestigiosas fuentes deportivas extranjeras — Indykaila News publicó un informe revolucionario.

Según informantes, el actual subcampeón de Inglaterra, el Manchester City, muestra un interés muy serio en incorporar al veloz extremo brasileño. Dado que la situación contractual de Vinícius y su futuro en el club madrileño este verano generan ciertas dudas y preguntas, la directiva de los «Cityzens» sigue la situación de cerca. Los de Manchester han comenzado a analizar exhaustivamente las posibilidades de concretar este mega-fichaje el próximo verano.

La fuente señala que el Manchester City planea tomar medidas serias y oficiales pronto para lograr este objetivo prioritario en el mercado. Ciertamente, realizar este fichaje no será fácil para los «Cityzens». El contrato actual del talentoso jugador con los «merengues» se extiende hasta el 30 de junio de 2027, y el club madrileño no quiere dejar ir a su estrella fácilmente. Sin embargo, la fuerza y las capacidades financieras del Manchester City son capaces de convertir en realidad cualquier acuerdo que parezca imposible. ¿Veremos a uno de los jugadores más valiosos del mundo poner rumbo a Manchester?

¡Siga los detalles del posible traspaso de Vinícius Júnior al Manchester City, los planes de fichajes del Real Madrid en respuesta, y los artículos más candentes, exclusivos y sensacionales sobre el fútbol europeo con nosotros en las páginas de Zamin!