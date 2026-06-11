José Mourinho interviene en el traspaso de Bernardo Silva: el Real Madrid es el principal candidato

El futuro entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha cambiado radicalmente la situación en la carrera por Bernardo Silva. El técnico portugués ha convertido al centrocampista, que se encuentra como agente libre, en su objetivo principal para el mercado de fichajes de verano. Según los informes, tras recibir garantías directas de su compatriota, Silva ha detenido las negociaciones con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Así lo informa Goal.com .

Según el diario AS, el exentrenador del Manchester United y del Chelsea insiste en llevar al mediapunta de 31 años al Santiago Bernabéu. El jugador, que quedó libre tras nueve años de éxito en el Manchester City, llevaba mucho tiempo en contacto con el Barcelona. Sin embargo, Florentino Pérez y la directiva madridista decidieron unirse a la carrera financiera por el veterano centrocampista basándose en los planes tácticos de Mourinho.

En una entrevista tras el partido entre Portugal y Chile, Bernardo Silva desmintió los rumores de que hubiera llegado a un acuerdo con el Barcelona. "Todavía no he tomado una decisión. Quiero jugar en un club donde me sienta necesario y pueda aportar. El Barcelona es una de las opciones, pero no he llegado a una conclusión definitiva", subrayó el jugador.

Según la información, el agente Jorge Mendes propuso el paquete de Mourinho y Silva a la directiva del Real Madrid hace dos meses. La dirección del club dio luz verde a este traspaso tras resolver la cuestión del entrenador en mayo. Los madridistas consideran que el espíritu de equipo de Silva es ideal para fortalecer el ambiente en el vestuario.

En una conversación con el experto en fichajes Fabrizio Romano, Jorge Mendes confirmó que las negociaciones continuarán durante todo el verano. Según el agente, Bernardo Silva tomará una decisión final sobre su futuro después de la Copa del Mundo. Por ahora, el Real Madrid ha superado al Barcelona en la carrera y se ha convertido en el favorito.