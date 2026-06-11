Ilia Topuria promete noquear a Justin Gaethje en los primeros minutos

Se acerca uno de los eventos deportivos más emocionantes y esperados del año para los fanáticos de las MMA. Mientras las pasiones se calientan en torno al choque de peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane, la guerra de declaraciones entre las estrellas de las categorías de peso ligero y pluma también ha llegado a su punto máximo. Antes del supertorneo «UFC Freedom 250», una feroz batalla verbal entre uno de los luchadores más peligrosos de la categoría de peso ligero, Justin Gaethje, y el campeón invicto Ilia Topuria, ha captado la atención del público.

Todo comenzó con una sensacional entrevista dada por el famoso «Highlight» — Justin Gaethje. El experimentado atleta estadounidense afirmó con firmeza que, tan pronto como pise el octágono, ejercerá una presión implacable sobre Topuria desde los primeros segundos y no dejará que su oponente tome aliento. Tras esta amenazante declaración, el campeón georgiano-español apodado «El Matador» respondió a las palabras de su rival con una frialdad cortante.

Ilia Topuria expresó que solo se alegra de la gran confianza en sí mismo de Gaethje y explicó cómo esta táctica en realidad servirá a sus intereses:

«Si Justin realmente hace lo que prometió, lanzándose hacia adelante desde el principio y ejerciendo una presión constante, habrá hecho la mitad del trabajo por mí. ¡Eso es exactamente lo que quiero! Tan pronto como Gaethje comience a caminar directamente hacia mí sin ninguna táctica ni defensa, lo pondré en un nocaut profundo dentro del primer o, a más tardar, el segundo minuto de la pelea. ¡No tengo ninguna duda al respecto!», amenazó abiertamente Ilia a su oponente.

Cabe señalar que el tan esperado combate central entre estas dos fuerzas y personalidades formidables, Ilia Topuria y Justin Gaethje, tendrá lugar el 15 de junio de este año como parte del torneo «UFC Freedom 250» que se organizará en el extranjero. Actualmente, Ilia Topuria tiene un récord absoluto en el mundo de las MMA con 17 victorias y ninguna derrota (17-0), mientras que su oponente Justin Gaethje cuenta con 27 victorias y 5 derrotas (27-5). Estas cifras indican que se llevará a cabo una pelea verdaderamente sangrienta e intensa en el octágono.

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