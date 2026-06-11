La FIFA planea nuevas reglas revolucionarias contra la pérdida de tiempo

Mientras continúan los intensos partidos de la Copa Mundial 2026 en América del Norte y nuestra selección nacional se prepara para su histórico camino, la FIFA prepara innovaciones globales destinadas a aumentar aún más el atractivo del deporte rey. Uno de los problemas más dolorosos que causa la justificada frustración de los aficionados durante los partidos de fútbol —la pérdida de tiempo y la ralentización artificial del ritmo de juego— será abordado con medidas estrictas. El influyente y popular diario español El Mundo informa que la organización dirigida por Gianni Infantino planea implementar una serie de reglamentos revolucionarios que cambiarán fundamentalmente el mundo del fútbol en un futuro próximo.

Fuentes internas revelan que las nuevas reglas no solo extenderán el tiempo de juego efectivo de los partidos, sino que también garantizarán dinamismo y velocidad en el campo. Se esperan los siguientes cambios clave dentro de este proyecto:

Un límite estricto de «5 segundos» para porteros y saques de banda

Ahora estará estrictamente prohibido que los porteros del equipo que va ganando «roben» segundos al poner el balón en juego. Si un portero, durante un saque de meta (después de un gol o cuando el balón sale del campo), tarda más de cinco segundos el árbitro detendrá el juego y concederá inesperadamente un saque de esquina al equipo contrario. Sin duda, es una advertencia muy seria para los porteros.

Un procedimiento similar, estricto y rápido, se aplicará a los saques de banda. Si el jugador que tiene el balón no puede lanzarlo al campo dentro del plazo de cinco segundos, el derecho a realizar el saque pasará automáticamente al equipo contrario. Estas reglas obligarán a los jugadores a actuar con rapidez y alerta en el campo.

Límite de 1 minuto contra la «simulación de lesión»

Otra situación que más molesta a los aficionados al fútbol es cuando los jugadores se quedan tumbados en el campo para perder tiempo hacia el final del partido. La FIFA finalmente ha encontrado una solución extremadamente racional y justa a este problema. Según la nueva regla, si un árbitro se ve obligado a detener el juego debido a la lesión de un jugador, ese jugador debe abandonar el campo después de recibir atención médica.

El aspecto más importante es que debe permanecer fuera del campo durante al menos un minuto. Solo después de que haya transcurrido este período obligatorio, el jugador podrá volver al campo con el permiso del árbitro para reincorporarse al partido. Esta regla restablece la justicia al castigar a los jugadores que simulan lesiones artificialmente y al garantizar que su equipo juegue con un jugador menos durante un minuto.

Los analistas creen que estas reglas serán una de las mayores reformas en la historia del fútbol, garantizando que los partidos sean más intensos, ricos en goles y, lo más importante, entretenidos. Veremos en qué torneo la FIFA decide implementar oficialmente estos cambios revolucionarios.

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