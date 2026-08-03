Tohirjonova triunfa en Granada y mejora notablemente su ranking

La maestra internacional uzbeka Gulruxbegim Tohirjonova logró un brillante resultado en el torneo «Granada Chess Open 2026» celebrado en España. Con 6 puntos en 9 rondas, ocupó el primer lugar en la clasificación femenina.

Otro aspecto importante de la victoria es que la ajedrecista uzbeka logró aumentar su ranking internacional en 9,1 puntos durante la competición.

353 ajedrecistas de 48 países participaron

Según la Federación de Ajedrez de Uzbekistán, el torneo internacional se disputó del 28 de julio al 2 de agosto en la ciudad española de Granada. En el evento participaron 353 ajedrecistas procedentes de 48 países del mundo.

De acuerdo con el programa oficial, los duelos se jugaron bajo el sistema suizo a 9 rondas. Cada participante dispuso de 90 minutos para la partida, con un incremento de 30 segundos por cada movimiento realizado. Las competiciones se organizaron en el hotel «Hotel Porcel Alixares» de Granada.

En este tipo de torneos abiertos, hombres y mujeres compiten en un grupo único y general. Al final, además del resultado absoluto, también se definen los ganadores en la categoría femenina y otras divisiones especiales.

6 puntos en 9 rondas — un rendimiento del 66,7 %

Tohirjonova sumó 6 puntos al término de las 9 rondas del torneo. Esto significa que obtuvo dos terceras partes del 66,7 % de los puntos posibles.

Alcanzar semejante resultado en el sistema suizo con un fuerte cartel internacional no es tarea fácil. Tras las primeras rondas, los ajedrecistas con la misma puntuación se enfrentan entre sí. A medida que el resultado mejora, los siguientes rivales se vuelven más difíciles.

A pesar de ello, la ajedrecista uzbeka demostró un juego estable durante todo el torneo y registró la marca más alta entre las participantes femeninas.

¿Qué significa el aumento de 9,1 puntos en el ranking?

Tohirjonova comenzó el torneo con una puntuación internacional de 2348. En la lista oficial figura como representante de Uzbekistán y poseedora del título de maestra internacional — IM.

Tras los resultados de la competición, su indicador de ranking aumentó en 9,1 puntos. En un cálculo básico, su rendimiento estimado en el torneo rondaría los 2357,1 puntos.

Sin embargo, esta cifra no se traduce inmediatamente en un nuevo ranking oficial. La próxima lista de la FIDE también puede incorporar los resultados de otros torneos celebrados en ese periodo. No obstante, el incremento de 9,1 puntos demuestra que Tohirjonova rindió por encima de lo esperado en Granada.

Se establecieron un trofeo y un premio en metálico para la victoria

Según el reglamento del torneo, la participante que ocupara el primer puesto en la categoría femenina recibiría un trofeo y un premio en efectivo de 150 euros.

Para el segundo lugar se previeron 100 euros y un trofeo, mientras que para el tercer puesto se destinaron 50 euros y un trofeo. La bolsa de premios total para todas las categorías del certamen ascendió a 13 000 euros.

El resultado de Tohirjonova corresponde al primer puesto en la clasificación especial de mujeres y no al campeonato general absoluto del torneo. Es importante señalar claramente esta diferencia.

El prestigio del torneo de ajedrez de Granada sigue en aumento

Aunque el «Granada Chess Open» celebra apenas su segunda edición, en poco tiempo se ha convertido en una de las grandes competiciones internacionales de ajedrez en el sur de España.

Antes del inicio del torneo, la administración de la provincia de Granada había anunciado la participación de más de 350 ajedrecistas de 45 países. Según el registro definitivo, la Federación de Ajedrez de Uzbekistán confirmó 353 participantes y 48 países.

La gran cantidad de participantes, junto con la presencia de grandes maestros y maestros internacionales, elevó el valor de cada punto. Que Tohirjonova haya finalizado en el primer puesto de la clasificación femenina en semejante competencia engrandece aún más la gesta.

Un nuevo éxito internacional para el ajedrez de Uzbekistán

En los últimos años, los ajedrecistas uzbekos se han situado regularmente entre los premiados en grandes torneos tanto en la categoría masculina como en la femenina y juvenil.

La victoria de Tohirjonova en Granada dio continuidad a esta cadena de logros. En esta ocasión, no solo se alzó con la primera posición, sino que también mejoró sustancialmente su ranking internacional.

El objetivo principal ahora es consolidar este éxito en España en las próximas citas y seguir escalando puestos en el ranking. Los 6 puntos obtenidos en Granada demuestran una vez más la capacidad de Tohirjonova para rendir con consistencia frente a rivales internacionales de élite.

¿Crees que Gulruxbegim Tohirjonova conseguirá el título de gran maestra en un futuro próximo? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!