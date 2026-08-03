El Liverpool avisa firmemente al Tottenham de que no venderá a Cody Gakpo

El club inglés del Liverpool ha anunciado su firme postura respecto al delantero Cody Gakpo, indicando que no tiene intención de vender al internacional neerlandés a pesar del fuerte interés del Tottenham. Según talkSPORT, aunque el club londinense está dispuesto a gastar una gran suma para reforzar su plantilla en el mercado de fichajes de verano, los Reds han decidido retener a su jugador clave. Así lo informa informa Goal.com.

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, sigue renovando activamente su plantilla durante el periodo de fichajes estival. El técnico italiano había seleccionado a Gakpo, de 27 años, como uno de sus principales objetivos para reforzar aún más la línea de ataque. Se estimaba que los londinenses prepararían una oferta importante en cuanto a la tarifa de traspaso, y que el Liverpool exigiría alrededor de 70 millones de libras esterlinas por el jugador.

El proyecto deportivo está por encima del beneficio económico para el Liverpool

Sin embargo, a pesar de que una oferta así podría reportar un gran beneficio por un jugador fichado anteriormente del PSV Eindhoven, el proyecto deportivo en Anfield es lo primero por ahora. El contrato actual de Cody Gakpo con el Liverpool se extiende hasta 2030, lo que otorga al club una ventaja en las negociaciones y le permite no dejar marcharse al experimentado delantero.

Para el Tottenham, este mercado de fichajes de verano está siendo sumamente activo. El equipo de De Zerbi ha batido dos veces sus récords de fichajes, incorporando primero a Matheus Fernandes procedente del West Ham por 85 millones de libras y luego a Sandro Tonali por 100 millones de libras esterlinas. A pesar de esto, el Liverpool tiene otras razones de peso para no dejar marchar a su jugador.

Las lesiones en la plantilla y los planes del entrenador Andoni Iraola

Los Reds están atravesando una grave crisis de lesiones bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola. En particular, el delantero principal del equipo, Hugo Ekitike, está de baja hasta principios de 2026 debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles. Esta situación deja a Iraola en una situación difícil, haciendo que la capacidad de Gakpo para jugar tanto en el centro como en las bandas sea inestimable para el club.

Aunque se rumorea que el Liverpool está trabajando en el fichaje del extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, los demás extremos no cuentan con la experiencia suficiente al más alto nivel. Además de los nombres experimentados, la plantilla cuenta con el joven de 17 años Rio Ngumoha y el nuevo fichaje Víctor Muñoz. Gakpo, que ganó la Premier League con el club en 2025, aporta la estabilidad que Iraola no quiere perder.

Según GOAL.com, la temporada pasada el jugador neerlandés disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 9 goles y repartiendo 6 asistencias ante la ausencia de Alexander Isak y Hugo Ekitike. Precisamente estos factores y la complicada temporada que le espera al equipo obligan a la directiva del Liverpool a mantenerse firme en su decisión.