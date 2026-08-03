Por qué Ruben Amorim decidió quedarse con Samuel Chukwueze en el Milan

El nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim, expresó abiertamente su visión sobre sus primeros pasos en el mercado de fichajes y los cambios en la plantilla. Según GOAL.com, el técnico portugués tomó una decisión firme sobre el destino de los jugadores que regresaron tras cesiones, en particular Samuel Chukwueze. Amorim subrayó que el equipo necesita urgentemente jugadores creativos capaces de desbordar a sus rivales en situaciones de uno contra uno, y anunció que el extremo nigeriano se quedará en el Milan. Así lo informa Goal.com informa .

Por primera vez desde la década de 2000, el club Milan no ha vendido ni un solo jugador hasta principios de agosto. Mientras la nueva dirección atraviesa un periodo de adaptación a los complejos procesos del mercado de fichajes, el cuerpo técnico decidió estudiar detenidamente los recursos disponibles en la concentración de pretemporada. En particular, después de que el Fulham renunciara a la opción de compra de 24 millones de euros y devolviera a Chukwueze, la directiva del Milan no entró en pánico. Por el contrario, Ruben Amorim valoró las capacidades técnicas del jugador y decidió darle una oportunidad.

El lugar de Chukwueze en los planes tácticos de Amorim

Desde el primer día de la pretemporada, Amorim situó a Samuel en la banda derecha de un centro del campo de cuatro hombres. Este rol recuerda la época en que el jugador brilló con el Villarreal. En aquel entonces, iniciaba sus acciones desde la banda derecha y se internaba hacia el centro para crear un gran peligro ante la portería rival. Amorim se detuvo en este punto durante su rueda de prensa de presentación.

«Chukwueze se queda con nosotros. Necesitamos jugadores que puedan superar directamente a su marcador. Antes de buscar jugadores fuera, debemos mirar mejor hacia dentro. Si los jugadores juegan bien y cumplen las instrucciones del entrenador, les encontraremos un hueco en la plantilla», destacó Ruben Amorim. El técnico confía en que el extremo nigeriano también ofrecerá opciones alternativas adicionales al aplicar otros esquemas tácticos.

La experiencia en Inglaterra y un nuevo desafío

Tras jugar en el Fulham la temporada pasada, Samuel Chukwueze disputó 23 partidos en la Premier League, anotando 3 goles y dando 4 asistencias en todas las competiciones. Aunque sus números no parezcan muy llamativos, destacó por su agilidad y alta velocidad. En particular, su sólida actuación en el partido contra el Manchester City le valió los elogios de Pep Guardiola.

Su etapa en el Fulham ayudó al jugador a recuperar la confianza en sí mismo. Aunque sus dos primeras temporadas en el Milan no fueron muy afortunadas, Chukwueze está ahora dispuesto a darlo todo para recuperar su mejor forma y quedarse en el equipo. Se espera que compita por el puesto en la banda derecha con Athekame, mientras que se prevé que Alexis Saelemaekers actúe más por la banda izquierda.